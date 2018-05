Matteo Berrettini, chi è il tennista romano/ Batte Gulbis e vola al terzo turno del Roland Garros 2018

Dopo Cecchinato, anche Matteo Berrettini si regala il terzo turno al Roland Garros 2018: il ventiduenne romano non aveva mai vinto nel main draw di uno Slam, ha superato Otte e Gulbis

30 maggio 2018 Redazione

Matteo Berrettini, tennista romano di 22 anni (Foto LaPresse)

“Non ci sarebbe alcun Federer senza i Berrettini e i Fabbiano”: così lo scorso aprile Matteo Berrettini commentava la parabola discendente dell’epoca dei Fab Four, mostrando grande personalità e volendo intendere che “giocatori di livello inferiore permettono ai big di brillare”. Oggi questo carattere, il tennista romano di 22 anni lo ha mostrato sul campo numero 6 del Roland Garros, battendo in due ore e 45 Ernests Gulbis (risultato 6-2 3-6 6-4 6-3) e volando al terzo turno dello Slam – in precedenza aveva superato Oscar Otte. Inutile dire che per Matteo si tratti del miglior risultato mai ottenuto in un Major: quest’anno già per la seconda volta è arrivato in un main draw di questa categoria, agli Australian Open quando aveva perso contro Adrian Mannarino con triplo 4-6. La carriera di Berrettini, almeno quella recente, passa da tanti episodi che sembrano appartenere a segni del destino: l’anno scorso aveva ottenuto una wild card per gli Internazionali d’Italia e aveva fatto l’esordio nel circuito Atp di fronte al pubblico della sua città (aveva perso subito contro Fabio Fognini), mentre a Melbourne era stato eliminato nelle qualificazioni, venendo però ripescato come lucky loser. Non basta? Nel tabellone principale del Roland Garros, Matteo ci è entrato direttamente per il forfait dell’idolo di casa Jo-Wilfried Tsonga: in caso contrario, avrebbe dovuto giocare tre match in più per arrivarci.

LA CARRIERA DI BERRETTINI

Matteo Berrettini è professionista da circa quattro anni; si è affermato sotto la guida dell’ex tennista Vincenzo Santopadre (entrato nella Top 100 del ranking) e nella sua carriera ha vinto quattro trofei ITF (due Challenger e due Futures). Ha già avuto i suoi problemi fisici: nel 2016, quando aveva 20 anni, ha dovuto rimanere circa otto mesi lontano dai campi a causa di un problema al ginocchio sinistro che lo ha fatto penare parecchio. Quest’anno ha raggiunto gli ottavi di Doha (battendo anche Viktor Troicki) e di Budapest, il torneo che ha incoronato Marco Cecchinato con cui ha condiviso a Parigi la prima vittoria in uno Slam; tornato agli Internazionali d’Italia, ha incantato il Foro Italico dominando contro Frances Tiafoe e, almeno nel primo set, ha messo paura ad Alexander Zverev (campione in carica e arrivato ancora in finale) arrivando davvero vicino a prendersi il vantaggio. Anche il fratello Jacopo, che ha due anni in meno, è un tennista; lui però non è ancora arrivato a questi livelli e infatti è appena dentro i primi 1000 al mondo. Avrà tempo per raggiungere Matteo, che adesso sogna in grande: nel terzo turno del Roland Garros 2018 lo attende uno tra Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas, per continuare a sognare anche se sarà difficile.

