Mauro Icardi al Chelsea, il capitano dell’Inter nel mirino di Maurizio Sarri: pronti a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Dopo la Juventus, ci pensano i Blues

Aumentano le società interessate al capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Dopo la Juventus, che potrebbe dare vita ad un clamoroso scambio con Gonzalo Higuain, attenzione al Chelsea di Maurizio Sarri. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, pare che i Blues siano pronti a pagare l’intera clausola rescissoria dell’attaccante argentino, 110 milioni di euro. Non è di certo una novità l’apprezzamento di Sarri nei confronti di Icardi, che già un paio di estati fa chiese a De Laurentiis di acquistarglielo, invano. Ora, però, il tecnico toscano gode di una disponibilità economica ben più importante rispetto a quella del Napoli, e di conseguenza, avrebbe effettuato la propria richiesta a Roman Abramovich.

L'INTER SI GUARDA ATTORNO

Molto dipenderà dallo stesso Maurito, che se accoglierà la proposta del Chelsea non lascerebbe alcuna possibilità all’Inter, proprio per via della suddetta clausola. Icardi si conferma dunque uno dei nomi caldissimi di questa estate, quando si dovrebbe dare vita ad una girandola di nomi in attacco che potrebbe coinvolgere anche Gonzalo Higuain, nonché Cristiano Ronaldo, Neymar e via discorrendo. Ovviamente la società di corso Vittorio Emanuele non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio del proprio capitano, oltre ad aver giù acquistato il gioiello Lautaro Martinez, pensa ad altri bomber di primo livello, a cominciare da Edin Dzeko, che Luciano Spalletti conosce molto bene avendolo già allenato a Roma.

