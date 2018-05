Nuova Maglia Roma 2018-19 / Foto, la seconda sarà grigia. La terza giallo-arancione?

30 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Nuova Maglia Roma 2018-19 - La Presse

La Roma si rinnova e conferma di essere una delle società italiane più pronte a investire anche sul marketing. La rivoluzione delle maglie della stagione 2018/19 ne è una tangibile dimostrazione che ci fa capire come si vogliano esplorare anche nuovi mercati. Non è chiaro ovviamente se al pubblico giallorosso, molto tradizionalista, possa piacere questa scelta molto coraggiosa. Per esempio infatti la Nike ha deciso di abbandonare la consueta seconda divisa bianca per buttarsi su un grigio che potrebbe anche scatenare delle polemiche. I tifosi hanno dimostrato di essere molto attaccati ai classici colori e tutti ricorderanno anche le polemiche legate al cambiamento del logo con delle modifiche che ha voluto lo stesso James Pallotta. Cosa accadrà nelle prossime settimane è molto difficile da capire, ma sui social network il pubblico ha già iniziato ad esprimere il suo parere. Clicca qui per le foto delle nuove maglie della Roma.

NOVITÀ DA NIKE

I tifosi della Roma si preparano a grandi novità in vista della prossima stagione. La Nike ha deciso una piccola rivoluzione per quanto riguarda la seconda e la terza maglia. La prima è già stata presentata alla fine del campionato ormai concluso da dieci giorni. La seconda dovrebbe essere grigia e abbandonare quindi il bianco classico. Il dubbio rimane invece sulla terza che dovrebbe essere gialla sull'arancione richiamando i colori classici del tifo giallorosso. Iniziano a girare sul web le prime immagini che lasciano ovviamente alcuni dubbi, ma che aumentano la curiosità da parte del pubblico pronto a dire la sua tramite i social network. Stupisce soprattutto la terza con il giallo che si mischia all'arancione creando dei colori decisamente mai visti e molto particolari. Ora toccherà aspettare l'ufficialità per vedere quale saranno i dati delle vendite.

