Open d'Italia golf 2018/ Domani il via: parla Robert Karlsson

Open d'Italia golf 2018 domani il via: parla lo svedese Robert Karlsson a margine di uno degli eventi collaterali al torneo con Francesco Molinari tra i favoriti

30 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Francesco Molinari (LaPresse)

L’Open d’Italia di golf 2018 avrà inizio domani al Gardagolf & Country Club di Soiano del Lago (Brescia): il principale evento di golf in Italia dunque quest’anno avrà luogo sulle sponde del lago di Garda e ci terrà compagnia fino a domenica, come sempre sulla distanza dei quattro giri da disputare uno al giorno, appunto dal giovedì fino alla domenica. Intanto sono già cominciate alcune delle iniziative collaterali come la Pro-Am che mette di fronte professionisti e appassionati celebri (Claudio Amendola, Borja Valero e Antonio Percassi per fare tre nomi), ma in particolare quelle dedicate ai più giovani per rendere anche in Italia il golf uno sport sempre più popolare. Una di queste è la "The 2nd Junior Road to The 2022 Ryder Cup”, sfida tra i migliori talenti Under 12 e 14 del Team Italia e del Team Lombardia, antipasto dell’edizione numero 75 dell’Open d’Italia.

LE PAROLE DI KARLSSON

A questo importante evento giovanile ha assistito lo svedese Robert Karlsson, che sarà uno dei protagonisti annunciati del torneo dei “grandi” al Gardagolf, già scelto da Thomas Bjorn come uno dei cinque vice-capitani della spedizione europea alla prossima Ryder Cup che si terrà dal 28 al 30 settembre a Parigi, che sarà il grande obiettivo stagionale di Francesco Molinari dopo la vittoria del golfista azzurro nel prestigioso torneo BMW PGA Championship. Il campione svedese ha portato il proprio saluto durante la cerimonia d'apertura del torneo giovanile: "Sono davvero felice di essere qui - ha dichiarato Karlsson - all'interno di uno scenario meraviglioso e in questo Paese così bello che vanta grandi golfisti come i fratelli Molinari e Matteo Manassero”, si può leggere tramite l’agenzia Ansa. Da domani si farà sul serio: la buona notizia per chi seguirà in tv l’Open d’Italia 2018 è che ci sarà una finestra quotidiana su Rai Sport in chiaro oltre alla grande copertura Sky; per chi invece vorrà viverlo dal vivo, è da tenere presente che l’ingresso costerà 10 euro al giorno domani e venerdì, 15 sabato e domenica; 30 euro invece per l’abbonamento.

