Partita del Cuore 2018/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Partita del Cuore 2018, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. A Marassi la Nazionale Cantanti sfida i Campioni del Sorriso, incasso in beneficenza

La Partita del Cuore 2018 si gioca alle ore 21:25 di mercoledì 30 maggio, presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova: ancora una volta la Nazionale Cantanti scende in campo per beneficenza, in questo caso per recuperare fondi a sostegno dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova e dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Sparring partner della storica Nazionale Cantanti sarà una squadra che “ufficialmente” va sotto il nome di Campioni del Sorriso: calciatori del tempo presente e del passato affiancati a presentatori, attori e in generale personaggi che fanno capo al mondo dello spettacolo.

La Partita del Cuore 2018 verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno: appuntamento - già a partire dalle ore 20:00 con tutto il prepartita - che potrà essere seguito da tutti in chiaro, e naturalmente anche avvalendosi del sito www.raiplay.it accedendo da dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, dunque in diretta streaming video. A condurre le danze di questa serata saranno Antonella Clerici e Carlo Conti, che intratterranno i telespettatori e il pubblico presente a Genova con continui interventi, interviste e contributi dal campo.

Saranno davvero tanti i protagonisti che vedremo a Marassi: c’è grande attesa per i Campioni del Sorriso, tra le cui fila spuntano Francesco Totti e Antonio Cassano che si ritrovano uno di fianco all’altro dopo aver condiviso anni importanti con la maglia della Roma. Non solo: avremo anche un altro idolo della tifoseria giallorossa come Roberto Pruzzo, l’ex capitano del Genoa Marco Rossi e l’attuale portiere del Grifone Mattia Perin - che però, essendo in Nazionale, dovrebbe dare forfait. Non potevano poi mancare i padroni di casa: Emiliano Viviano e Fabio Quagliarella nella Sampdoria giocano ancora, mentre ha lasciato pochi anni fa Angelo Palombo, che dei blucerchiati è stato fiero capitano. A loro saranno affiancati anche personaggi del mondo dello spettacolo come Pio e Amedeo - il duo comico pugliese - Neri Marcorè, Ficarra e Picone e altri ancora. La Nazionale Cantanti, capitanata da Paolo Belli e Luca Barbarossa, si compone di nomi “storici” e volti nuovi: si va dunque da Enrico Ruggeri, Pupo, Boosta (tastierista dei Subsonica) ed Eros Ramazzotti a Sfera Ebbasta (esponente della trap), Moreno e Clementino (che comunque sono presenti già da tempo), Lodo e Albi che fanno parte del gruppo Lo Stato Sociale. Il presidente Paolo Belli ha fatto sapere di avere invitato anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, e Zvonimir Boban che ha giocato e vinto tanto con il Milan: anche loro risponderanno all’invito?

