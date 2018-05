Reggiana Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Reggiana Siena, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Andata del secondo turno nazionale in Serie C, si gioca al Mapei Stadium

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Reggiana Siena, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Reggiana Siena, partite che verrà diretta dal signor Matteo Marchetti, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 30 maggio e rappresenta l’andata del secondo turno nazionale nei playoff di Serie C 2017-2018. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione degli spareggi, e presto conosceremo il nome della quarta squadra promossa in Serie B; per la Reggiana si tratta della terza sfida verso questo traguardo mentre il Siena, grazie al secondo posto ottenuto nel girone A, ha potuto arrivare direttamente a questo turno e dunque fa il suo esordio. Da ricordare ovviamente che si gioca in andata e ritorno e che, in caso di totale parità nei risultati e nella differenza reti, la Robur passerà il turno in quanto meglio piazzata nella stagione regolare. Dunque il quadro è piuttosto chiaro: per arrivare in semifinale la Reggiana dovrà necessariamente vincere almeno una partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Reggiana Siena non sarà trasmessa in diretta tv; l’appuntamento allora è quello classico con elevensports.it, la piattaforma che fornisce la diretta streaming video di tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C. Il servizio, che ha sostituito il vecchio Sportube, è disponibile in abbonamento pagando una quota ma dà anche la possibilità di assistere di volta in volta ad un singolo evento, dunque anche questa sera si potrà procedere all’acquisto della partita dei playoff di Serie C.

RISULTATI E PRECEDENTI

La qualificazione della Reggiana ai quarti di finale è stata complicata: è passata attraverso due pareggi contro la Juve Stabia, e nella sfida di ritorno al Mapei Stadium i granata hanno dovuto recuperare una situazione che non si era messa bene. La formazione guidata da Sergio Eberini però ha avuto una crescita costante nelle diverse settimane del campionato: non partita benissimo, tanto da cambiare allenatore in corso d’opera, ma poi è arrivata addirittura in zona secondo posto e promozione diretta. Non è riuscita a lottare ad armi pari con il Padova e si è fatta scavalcare anche dal Sudtirol e dalla Sambenedettese, ma senza dubbio rappresenta una squadra che può dare fastidio a tutte a cominciare dal Siena. La Robur avrebbe potuto prendersi la promozione immediata in Serie B, perchè aveva recuperato tanti punti al Livorno; quando però è stato il momento di confermare l’avvenuto sorpasso nel girone A, i bianconeri si sono seduti e hanno lasciato per strada tante occasioni. Alla fine dunque è stato secondo posto, che ha comunque concesso ai ragazzi di Michele Mignani di prendersi un periodo di riposo extra e preparare al meglio questa sfida. Staremo dunque a vedere come andranno le cose; ci aspetta una gara davvero interessante, che probabilmente si risolverà soltanto nel ritorno che si giocherà all’Artemio Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SIENA

Doppia tegola per Eberini, che perde Andrea Bovo e Vignali per questa partita di andata: nel 3-5-2 della Reggiana dunque ci sarà spazio per Bobb, che dovrebbe andare a giocare in mezzo, e Cattaneo che è favorito su Martì Riverola per la fascia destra anche perchè i granata devono provare a vincere questa sera. Genevier sarà il playmaker davanti alla difesa con Carlini che viaggia verso la conferma sul centrosinistra; sulla corsia mancina ballottaggio tra Manfrin e Rosso, in difesa davanti a Facchin la linea con Rozzio, Bastrini e Ghiringhelli mentre nel reparto avanzato dovrebbero esserci poche sorprese, con Cesarini al fianco di Altinier (18 gol in due nella stagione regolare). Il Siena chiaramente si affida ai migliori: rispetto all’ultima giornata a Prato, ormai lontana 25 giorni, torna Pane tra i pali con Dario D’Ambrosio e Sbraga al centro della linea difensiva, nella quale Rondanini e Iapichino giocano come terzini. A centrocampo Vassallo comanda il gioco, Cruciani e Bulevardi dovrebbero affiancarlo in qualità di interni mentre da valutare se sarà tridente o modulo con il trequartista. Nel primo caso Gerli alle spalle di Neglia e Marotta, nel secondo a questi ultimi due giocatori verrà affiancato Guberti che potrà giocare come esterno destro.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per questa partita, e ci dice che la Reggiana è leggermente favorita: infatti il segno 1 per la vittoria della squadra emiliana ha un valore di 2,45 contro il 2,90 che accompagna l’affermazione del Siena, per la quale dovrete giocare il segno 2. Il pareggio, risultato che sorriderebbe maggiormente alla Robur, è indicato come sempre dal segno X e in questo caso il vostro guadagno sulla sfida dei playoff di Serie C sarebbe di 3,05 volte la cifra che avrete deciso di investire.

