Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score delle partite (andata quarti, oggi 30 maggio)

30 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie C: Siena e Viterbese sono due delle squadre in campo oggi (Foto LaPresse)

Oggi nei playoff di Serie C è arrivato il giorno delle partite d’andata dei quarti di finale, secondo turno della fase nazionale. Sono dunque rimaste in corsa solamente otto delle 28 squadre coinvolte da questi playoff: il cammino è comunque ancora piuttosto lungo per arrivare a sancire chi sarà l’unica formazione promossa, che andrà ad aggiungersi alle vincitrici dei tre gironi. Entrano in scena anche le tre seconde classificate dei gruppi, che erano state esentate da tutti i turni disputati fin qui - chissà se sarà poi davvero un vantaggio, visto che dovranno affrontare rivali che sono invece già in clima playoff. Ricordiamo dunque quali sono le quattro partite che ci attendono oggi, tutte con fischio d’inizio alle ore 20.30: Cosenza-Sambenedettese, FeralpiSalò-Catania, Reggiana-Siena e Viterbese-Sudtirol.

PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO DEI QUARTI

Siena, Sudtirol e Catania sono le tre seconde che fanno il loro debutto oggi andando ad aggiungersi alle cinque squadre che hanno vinto il precedente turno, il primo della fase nazionale. Da notare che pure queste cinque squadre hanno avuto cammini diversi, dal momento che non tutte sono entrate nello stesso momento in questi playoff che complessivamente hanno già vissuto tre turni. Le tre seconde più la migliore delle altre cinque (in questo caso la Sambenedettese che era stata terza nel girone B) sono le teste di serie che giocheranno in casa domenica il ritorno, di conseguenza oggi si gioca in casa delle quattro formazioni non teste di serie. La formula è dunque la stessa del turno precedente: al termine dei 180 minuti non saranno disputati né tempi supplementari né calci di rigore, nel caso di parità sia di punti sia di gol segnati nelle due partite si qualificheranno per le semifinali le teste di serie, cioè appunto le squadre che saranno in casa al ritorno. Abbiamo però già visto davvero tante sorprese in questi playoff, di conseguenza chi ha un vantaggio sulla carta farà bene a non cullarsi sugli allori: in poco tempo ci si gioca un’intera stagione e solo una squadra riderà, non c’è sicuramente tempo per molti calcoli o ragionamenti.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, ANDATA QUARTI

Oggi, ore 20.30

Cosenza-Sambenedettese

FeralpiSalò-Catania

Reggiana-Siena

Viterbese-Sudtirol

