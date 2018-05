Roland Garros 2018/ Diretta Berrettini Gulbis streaming video e diretta tv, orario delle partite (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: i risultati e gli approfondimenti sul torneo di tennis che si gioca a Parigi. In campo per il secondo turno il nostro Matteo Berrettini

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: in campo Matteo Berrettini (Foto LaPresse)

Si apre un’altra giornata al Roland Garros 2018: le partite di martedì 29 maggio, che iniziano alle ore 11:00, sono quelle del secondo turno nelle rispettive parti basse dei due tabelloni, quello maschile e quello femminile. La domenica di esordio non ha portato grandi risultati all’Italia, che però in questa zona non aveva troppi rappresentanti; si è qualificato al secondo turno il solo Matteo Berrettini, mentre sia Sara Errani che Francesca Schiavone hanno perso in rimonta, confermando il periodo non troppo brillante per il nostro movimento Wta. Oggi non solo Italia ovviamente: assisteremo ad altri incontri davvero interessanti, che potranno dirci qualcosa in più sui reali favoriti per il titolo dello Slam e magari regalarci qualche altra sorpresa, come già ci sono state nelle prime giornate.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

IL TORNEO ATP

In questa parte bassa del tabellone il grande favorito per la finale è Alexander Zverev: il tedesco ha spazzato via dal campo Berankis nel suo primo turno, ma già oggi dovrà confermare di essere cresciuto quel tanto che basta per fare la differenza anche negli Slam, dove fino a questo momento non ha avuto grandi risultati. Ha fatto bene Grigor Dimitrov, che pure ha penato leggermente nel terzo set contro l’egiziano Sawfat che l’ha portato al tie break; per il bulgaro non sarà banale l’incrocio con Jared Donaldson che può metterlo in difficoltà. David Goffin ha saputo avere la meglio su Robin Haase, sempre ostico, al quinto set dominando gli ultimi due parziali, ma già oggi contro Corentin Moutet dovrà fare meglio, per quanto l’avversario sia certamente più malleabile rispetto a quello incontrato domenica. Il nostro Matteo Berrettini se la vede invece con Ernests Gulbis, la cui carriera è un immenso ottovolante fatto di salite vertiginose ma anche rapide cadute. Nel 2014 il suo miglior anno: clamorosa vittoria contro Roger Federer, successo su Tomas Berdych e semifinale raggiunta al Roland Garros, sconfitto infine da Novak Djokovic ma premato con l'ingresso nella Top 10 del ranking. Attenzione: se in forma, il lettone anche oggi rappresenta un pericolo per tanti avversari e dunque anche per il nsto Matteo.

IL TORNEO WTA

Abbiamo già vissuto grandi sorprese: eliminata la campionessa in carica, fuori anche Venus Williams e Johanna Konta, come sempre il torneo femminile non segue mai una linea retta. La grande favorita diventa allora Elina Svitolina, che pure ha avuto una falsa partenza rischiando di lasciare il primo set ad Ajla Tomljanovic; da questa partite però occhio anche a Sloane Stephens (testa di serie numero 10) che ha sempre detto di avere nella terra la sua superficie preferita, e anche ad Anett Kontaveit che arriva dalla semifinale giocata a Roma e anche ieri ha destato un’ottima impressione, nonostante un set lasciato per strada a Madison Brengle. La sorpresa potrebbe essere Viktoria Kuzmova: la ventenne slovacca ha battuto la nostra Schiavone mostrando personalità (due tie break vinti) e dunque sembra essere pronta a fare strada in questo tabellone, an che se chiaramente le insidie si nascondono dappertutto. Occhio chiaramente alle outsider, che magari non hanno un seeding ma si nascondono tra le pieghe di un ranking che come sappiamo non è mai troppo “reale” per come vengono assegnati i punteggi.

