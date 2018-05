Tagliavento e il gol di Muntari/ Parla l'ex arbitro di Milan-Juventus: fu mio errore più evidente, ma oggi..”

Paolo Tagliavento ha concluso la sua carriera da arbitro: il fischietto della sezione di Terni è tornato a parlare del famoso gol fantasma di Sulley Muntari nel corso di Milan Juventus

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Il famoso gol fantasma di Sulley Muntari in Milan Juventus (Foto LaPresse)

Paolo Tagliavento è uno degli arbitri che hanno terminato la loro attività: il fischietto di Terni ha abbandonato il mondo del calcio (almeno quello sui campi) insieme ad Antonio Damato e ha ammesso di essersi commosso quando “Rizzoli e gli altri arbitri di Serie A mi hanno salutato”. Tagliavento si è raccontato a Il Messaggero, parlando della sua lunga carriera; recentemente è stato oggetto di critiche per un siparietto con Massimiliano Allegri nel post Inter-Juventus, la partita che di fatto ha deciso lo scudetto. Allora era il quarto uomo: aveva fatto discutere un suo labiale nel quale sembrava “tifare” per i bianconeri sperando in una vittoria nel recupero (in realtà avrebbe chiesto indicazioni circa i minuti di extra time, e probabilmente il frame si riferiva anche al primo tempo) e in più nel ventre di San Siro era stato imbeccato da Massimiliano Allegri che pareva fare i complimenti, con malizia, agli ufficiali di gara. Nell’intervista però Tagliavento si è soffermato in particolare su altri episodi, a cominciare dal periodo di Calciopoli (dal quale è uscito pulito) che ha descritto come “tremendo, sono stati giorni terribili che per fortuna sono durati poco”. Poi due momenti che hanno segnato la storia recente del campionato italiano.

TAGLIAVENTO E IL GOL DI MUNTARI

Il primo riguarda ovviamente il famoso gol fantasma di Sulley Muntari in Milan-Juventus, sfida diretta per lo scudetto che sarebbe poi andato ai bianconeri di Antonio Conte: quella sera la palla era entrata nettamente in porta prima che Gigi Buffon la spedisse fuori, ma l’arbitro e il guardalinee non segnalarono alcunchè. Chiaramente se ne parla ancora oggi; fu un errore macroscopico e per lo stesso Tagliavento è così, tanto da affermare che “è il mio errore più evidente, con il Var oggi si sarebbe risolto in un decimo di secondo”. A dire il vero sarebbe bastata anche la Goal Line Technology introdotta poco dopo; l’altro episodio discusso è quello delle manette di José Mourinho in Inter-Sampdoria (0-0) che furono punite con l’espulsione del tecnico portoghese: il fischietto di Terni dice oggi che “quel gesto mi diede fastidio ma solo per poco”, e il motivo è che i commenti sulla direzione di gara, da parte di tutta la stampa in generale, dissero che Tagliavento si era ben comportato e dunque non c’era motivo di polemiche da parte dei nerazzurri (che, ricordiamo, avevano terminato la partita in nove per due espulsioni decise dall’arbitro). Secondo Tagliavento invece i due derby più difficili sono stati quelli di Roma e Genova, anche se “ogni sfida cittadina ha le sue difficoltà”.

