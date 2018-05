Verdi al Napoli/ Ancelotti chiama il giocatore: accordo a un passo

Verdi al Napoli, Ancelotti chiama il giocatore e la trattativa di calciomercato decolla: accordo a un passo, Verdi stavolta dovrebbe lasciare il Bologna

30 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Simone Verdi (LaPresse)

Simone Verdi non è certo un nome nuovo per il calciomercato del Napoli, ma adesso il matrimonio svanito in extremis a gennaio si dovrebbe fare per davvero. Merito in particolare di Carlo Ancelotti, che fra i tanti giocatori ai quali dovrebbe aver telefonato in questi ultimi giorni avrebbe chiamato anche Verdi, convincendolo a lasciare il Bologna con destinazione Napoli. Ricordiamo che Verdi era stato protagonista assoluto della sessione invernale di calciomercato, ma il suo passaggio al Napoli era sfumato in particolare perché non era convinto di cambiare squadra in corsa, in particolare considerando il fatto che l’inserimento dei nuovi acquisti nelle formazioni allenate da Maurizio Sarri procede sempre con una certa lentezza. Con Ancelotti il discorso dovrebbe essere diverso, a maggior ragione se è l’allenatore in persona a telefonare al giocatore: dunque Simone Verdi, dopo l’ultima ottima stagione vissuta a Bologna, dovrebbe adesso trasferirsi per davvero a Napoli.

SIMONE VERDI AL NAPOLI: LE POSSIBILI CIFRE

Il Corriere dello Sport ha anche fatto delle cifre; secondo il noto quotidiano sportivo ci sarebbe dunque già anche l'intesa tra le due società: ai rossoblù felsinei andrebbero 23 milioni di euro più due di bonus, ed è inoltre possibile che nell'affare finisca anche Roberto Inglese, in arrivo in azzurro dal Chievo e che potrebbe essere girato al Bologna, anche se andrebbe stabilito con quale formula. La cosa certa è che bisognerà aspettare ancora qualche giorno per far entrare nel vivo questa trattativa: Simone Verdi infatti attualmente è in Nazionale e dopo avere giocato qualche minuto in occasione della partita di lunedì dell’Italia contro l’Arabia Saudita spera di trovare spazio anche contro Francia e Olanda, per consolidare una buona posizione nel nuovo gruppo del c.t. Roberto Mancini. Tornato il giocatore dall’impegno azzurro, ecco che la trattativa potrà decollare definitivamente.

© Riproduzione Riservata.