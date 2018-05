Video/ Argentina Haiti (4-0): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Argentina Haiti (risultato finale 4-0): highlights e gol della partita amichevole disputatasi nella notte italiana. L'Albiceleste pare in forma per i prossimi Mondiali di Russia 2018.

30 maggio 2018 Michela Colombo

Video Argentina Haiti (LaPresse)

Si è chiusa nel miglior dei modi l’amichevole tra Argentina e Haiti, almeno per la formazione albiceleste, che si sta preparando a vincere da assoluta protagonista i prossimi Mondiali 2018 in Russia. Il tabellino del risultato infatti indica il 4-0 per la compagine di Sampaoli, in campo nella notte italiana all’estasio Alberto J Armando di Buenos Aires. A decidere la debacle completa della nazionale di Haiti è occorsa la bella tripletta di Lionel Messi (anche su rigore) e infine la rete di Auguero, occorsa al 69’. Anche dando un occhio alle statistiche messe a bilancio al triplice fischio finale vediamo bene che la partita amichevole è stata completamente dominata dalla nazionale di Sampaoli, che ha pure potuto fare a meno di mettere in campo il bianconero Paulo Dybala, puntando dal primo minuto su Higuain. Il Pipita si è detto davvero soddisfatto ella propria prestazione benchè non si sia distinto in assist o gol.

LE STATISTICHE

Come abbiamo detto la partita amichevole tra Argentina e Haiti ha visto il pieno dominio dell’albiceleste in campo e nei numeri. Ecco infatti che al triplice fischio finale la nazionale di Sampaoli ha segnato il 76% del possesso palla, oltre che mettere a statistica 21 tiri di cui nel 12 sono stati correttamente indirizzati in porta. A ciò aggiungiamo anche 14 punizioni, 7 calci d’angolo e 9 falli commessi dal giocatori del ct Sampaoli. Per Haiti i numeri sono ben pochi: contiamo infatti 24% dei possesso palla con anche un tiro effettuato e fermato. Per gli haitiani segnaliamo anche 11 punizioni e 1 corner, con anche 2 fuorigioco e 7 parate effettuate.

