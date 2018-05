Video/ Francia Italia U21 (1-1): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Francia Italia U21 (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri a Besançon. Dembelè e Capone i marcatori del match.

30 maggio 2018 Alessandro Rinoldi

Video Francia Italia U21 (LaPresse)

Allo Stadio Léo Lagrange l'Italia raggiunge la Francia pareggiando per 1 a 1. Nel primo tempo i padroni di casa dominano e, dopo essersi portati in vantaggio con Dembélé al 12' su assist di Rosier complice una difesa non troppo attenta, sfiorano pure il raddoppio con lo stesso Dembélé, fermato da un ottimo Montipò, e con l'impreciso Aouar. Gli azzurrini faticano a creare ma vanno vicini alla parità tramite la conclusione di Pargini, respinta da Bernardoni, e col diagonale largo di un soffio di Bonazzoli a ridosso dell'intervallo. Nel secondo tempo l'intensità mostrata dai Bleuets cala favorendo le giocate della squadra di Di Biagio, pericolosa con Scamacca al 59' e finalmente in rete con il neo entrato Capone al 77', agevolato da un rimpallo sulla rimessa laterale battua in profondità al centro dell'area. Nel finale aumentano tuttavia i rimpianti per la Francia, vicinissima alla vittoria nel recupero sul tentativo fuori misura di Ntcham. Infine, sotto l'aspetto disciplinare non sono mancati duri interventi da parte di entrambe le compagini ma l'arbitro inglese Tierney non ha estratto alcun cartellino nell'arco dei 90 minuti più recupero.

IL TABELLINO

Francia-Italia Under 21 1 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 12' Dembélé(F); 77' Capone(I).

Assist: 12' Rosier(F).

FRANCIA Bernardoni; Rosier, Gelin, Gnagnon, Niakhaté, Tousart (C), Aouar(72' Ntcham), Nkunku(63' Maxime Lopez), Bamba(79' Del Castillo), Grandsir(67' Karamoh), Dembélé(64' Terrier). All. Ripoll.

ITALIA Montipò; Calabria(62' Adjapong), Luperto, Mancini, Dimarco(61' Pezzella); Valzania, Locatelli(92' Pessina), Murgia; Verde(46' Scamacca), Bonazzoli(76' Brignola), Parigini(76' Capone). All. Di Biagio.

Arbitro: Tierney (Inghilterra).

