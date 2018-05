Viterbese Sudtirol/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Viterbese Sudtirol, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Rocchi si gioca la partita di andata nei quarti di finale dei playoff di Serie C

30 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Viterbese Sudtirol, playoff Serie C (Foto LaPresse)

Viterbese Sudtirol, che sarà diretta dal signor Alessandro Prontera, vale per l’andata dei quarti di finale playoff di Serie C 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:30 di mercoledì 30 maggio. Il primo atto sancisce l’esordio degli altoatesini in questi spareggi, mentre la Viterbese è già alla quinta fatica della sua post season; questo chiaramente potrebbe contare in termini di fatiche ed energie spese, soprattutto il Sudtitrol ha un doppio vantaggio perchè, oltre a poter giocare in casa la partita di ritorno, può permettersi di pareggiare due volte per andare in semifinale, visto che il regolamento stabilisce come la posizione di classifica nella stagione regolare sia il criterio discriminante in caso di parità nei risultati e nella differenza reti. Tradotto: la Viterbese dovrà vincere almeno una partita per proseguire la sua corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Viterbese Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; l’appuntamento allora è quello classico con elevensports.it, la piattaforma che fornisce la diretta streaming video di tutte le partite del campionato e della Coppa Italia di Serie C. Il servizio, che ha sostituito il vecchio Sportube, è disponibile in abbonamento pagando una quota ma dà anche la possibilità di assistere di volta in volta ad un singolo evento, dunque anche questa sera si potrà procedere all’acquisto della partita dei playoff di Serie C.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Sudtirol è sicuramente una delle grandi rivelazioni del campionato di Serie C: ad un certo punto la squadra dell’Alto Adige è stata in corsa addirittura per la promozione diretta, anche se il Padova ha tenuto ben altro ritmo ed è riuscito a chiudere i conti. Paolo Zanetti e i suoi giocatori sono però riusciti a scavalcare le avversarie dirette nelle ultime quattro giornate (tutte vinte) prendendosi così la piazza d’onore, che ha permesso di saltare i primi turni dei playoff e partire dai quarti di finale, avendo tempo a disposizione per recuperare dagli acciacchi e per preparare questa doppia sfida. La Viterbese ha saputo confermare il livello che aveva già tenuto lo scorso anno: per la seconda stagione consecutiva i laziali si sono qualificati ai playoff e adesso fanno sul serio, perchè fino a questo momento hanno sempre vinto e si sono anche permessi di prendersi il successo sul campo del Pisa, eliminando una delle grandi favorite per la promozione. Qualche punto di troppo perso nel girone di ritorno non ha comunque influito sul percorso: arrivare alla salita immediata in Serie B sarebbe stato complicato, la Viterbese è in piena linea con i suoi obiettivi stagionali ma sa anche che questa sera difficilmente potrà permettersi un passo falso, dunque dovrà andare a caccia della vittoria.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE SUDTIROL

Stefano Sottili prosegue ovviamente con il suo 4-3-3: davanti a Iannarilli, giocano Celiento e De Vito sugli esterni, con Sini e Rinaldi che formano la coppia centrale in difesa. A centrocampo c’è come sempre l’impostazione data da Benedetti, mentre ai suoi lati Baldassin e Cenciarelli (entrambi in rete a Pisa) si contendono una maglia e Di Paolantonio sembra sicuro della sua titolarità. Il tridente offensivo non dovrebbe cambiare: Vandeputte e Calderini gli esterni, Ngissah appare ancora una volta in vantaggio su Claudio de Sousa ma questo ballottaggio potrebbe forse essere risolto all’ultimo. Il Sudtirol si dispone con il 3-5-2 ma non avrà a disposizione lo squalificato Gyasi: torna però titolare il bomber Costantino che affiancherà Candellone, mentre alle spalle di questi due giocatori avremo Tait e Frascatore (o Zanchi) come laterali di spinta a supporto di una mediana nella quale Broh e Berardocco assisteranno Fink, adibito alla regia. Difesa con Erlci, Sgarbi e Vinetot che formeranno la linea a protezione del portiere Offredi.

QUOTE E PRONOSTICO

Stando a quanto ci dice l’agenzia di scommesse Snai, la Viterbese ha il favore del pronostico: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra laziale vale 2,05 contro il 3,85 che accompagna invece il segno 2, da giocare qualora pensiate che sarà il Sudtirol a prendersi il successo. Per il pareggio è come sempre il segno X quello sul quale puntare e, se le cose dovessero effettivamente andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,05 volte la somma che avrete investito sulla sfida dei playoff.

