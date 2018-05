Andrea Pinamonti/ Mino Raiola è il nuovo procuratore del giovane attaccante dell’Inter

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Andrea Pinamonti (LaPresse)

Andrea Pinamonti ha cambiato procuratore e la notizia è significativa, perché il nuovo agente del giovane attaccante dell’Inter è Mino Raiola. La notizia inaspettata è stata diffusa dal portale specializzato Tuttomercatoweb.com, secondo il quale il classe 1999 Pinamonti avrebbe deciso di affidarsi al potente agente italo-olandese Mino Raiola, uno dei procuratori più noti del calcio mondiale, agente fra gli altri di Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Paul Pogba e Gigio Donnarumma. Il procuratore nativo di Nocera Inferiore, quindi, aggiunge un altro talento alla sua scuderia, già colma di giocatori molto interessanti. Per Pinamonti tra l’altro queste sono settimane importanti, perché dovrà definire con l’Inter il proprio futuro, che si annuncia lontano da Milano anche perché i nerazzurri hanno bisogno di incassare plusvalenze entro il 30 giugno 2018 per soddisfare i paletti del fair-play finanziario della Uefa e potrebbero farlo cedendo alcuni dei loro giovani più interessanti, studiando formule che concederebbero di mantenere legato all’Inter il loro destino.

PINAMONTI, IL FUTURO E RAIOLA

In questo contesto arriva la notizia di Raiola come nuovo procuratore di Andrea Pinamonti, che ha vissuto l’ultima stagione da aggregato alla prima squadra, sia pure con una sola presenza in campionato più una in Coppa Italia. Ogni tanto naturalmente è stato “prestato” alla Primavera con cui ha ancora titolo per giocare, in particolare in occasione delle partite della Youth League, dove infatti ha raccolto sei presenze segnando altrettanti gol e mettendo a referto anche tre assist, però nel campionato Primavera non lo abbiamo quasi mai visto, appunto perché nei weekend Pinamonti faceva parte della rosa della prima squadra di Luciano Spalletti. Nella prossima stagione è evidente che Pinamonti dovrà giocare di più: l’Inter dovrà dunque decidere il suo futuro e a quanto pare lo farà insieme a Mino Raiola.

