Ascoli Entella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Entella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nel ritorno dei playout di Serie B i marchigiani possono pareggiare per salvarsi

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 10.45 Claudio Franceschini

Ascoli Entella, che verrà diretta dal signor Luigi Nasca, si gioca alle ore 20:30 di giovedì 31 maggio: nel ritorno dei playout della Serie B 2017-2018 scopriremo finalmente quale delle due squadre raggiungerà Ternana, Pro Vercelli e Novara che sono già retrocesse in Serie C. Il quadro è chiaro: l’andata è finita 0-0 e il regolamento prevede che in caso di doppio pareggio sia la squadra meglio piazzata in classifica a prendersi la salvezza. Vale a dire l’Ascoli, che infatti gioca in casa la sfida di ritorno; l’Entella non può fare altro che espugnare il Del Duca per regalarsi un’altra stagione in Serie B, sarà davvero difficile ma proprio il fatto di avere ben poco da perdere potrebbe consentire ai liguri di scendere in campo con un atteggiamento propositivo e aggressivo, in grado di sorprendere un Ascoli che non dovrà sottovalutare l’impegno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Entella sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, sempre con la possibilità - per i non abbonati al pacchetto Calcio - di acquistare il singolo evento utilizzando il codice 416274. Naturalmente la partita sarà accessibile anche in diretta streaming video: in possesso dell’abbonamento all’emittente si potrà attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATI E PRECEDENTI

L’Ascoli ha ottenuto quello che voleva: evitare la sconfitta esterna nella partita di andata, così da poter affrontare la partita casalinga con due risultati a disposizione. Serse Cosmi ha troppa esperienza per pensare che sia finita qui e che la salvezza sia cosa fatta, ma le cifre parlano chiaro: i marchigiani non perdono al Del Duca da tre partite nelle quali hanno sempre pareggiato, e guardando più a fondo hanno perso solo una volta (contro il Parma) da marzo a oggi, pur essendo andati incontro a 7 sconfitte in tutta la stagione. La pressione però ce l’ha tutta la Virttus Entella, che però può fregiarsi del fatto di aver costruito la sua salvezza nel dentro o fuori contro il Novara e una vittoria esterna: vale a dire che sotto pressione i biancazzurri sono eventualmente capaci di far valere l’orgoglio e prendersi risultati importanti. Vero è anche che il successo del Piola rimane l’unico nelle ultime cinque trasferte disputate, e che le altre quattro partite sono state tutte perse; in stagione l’Entella ha vinto appena quattro partite in trasferta, e tra l’affermazione di Cittadella e quella di Terni erano passati quattro mesi e mezzo. Non sarà dunque semplice prendersi la salvezza, ma di fatto si tratta di una partita secca e dunque tutto è possibile.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI ENTELLA

L’Ascoli di Serse Cosmi dovrebbe disporsi in campo con la stessa squadra che ha pareggiato a Chiavari: sarà quindi un 3-5-2 con Clemenza favorito su Lores Varela per affiancare Monachello, e con il supporto di Mogos e Pinto che spingeranno sulle corsie laterali aumentando la pericolosità del centrocampo, nel quale D’Urso detterà i tempi della manovra stretto tra le mezzali Bianchi e Kanouté. A protezione dell’esperto Agazzi giocheranno invece Padella, Mengoni e Gigliotti: i tre sono favoriti sulla concorrenza, nella quale rientrano anche i giovani Florio e Ivan De Santis. Potrebbe cambiare qualcosa l’Entella, che deve vincere: possibile che in mezzo Simone Icardi prenda il posto di uno tra Eramo e Troiano, con Crimi che invece dovrebbe rimanere titolare come perno. L’esperienza di Brivio potrebbe essere utile a sinistra (nel caso fuori Aliji), a destra conferma per Eros De Santis (cresciuto nella Roma), Ceccarelli e Pellizzer i centrali a protezione di Paroni. Nel tridente il dubbio è tra Aramu e De Luca: favorito il primo, a sinistra giocherà Leonardo Gatto con La Mantia da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’indicazione data dall’agenzia di scommesse Snai è piuttosto chiara: l’Ascoli parte favorito, e ha una quota sul segno 1 - per la sua vittoria - di 2,20 contro il 3,55 che accompagna invece il segno 2 da giocare per il successo esterno della Virtus Entella, unico risultato che permetterebbe ai liguri di salvarsi. Il pareggio infatti, come già visto, è favorevole unicamente ai marchigiani e voi, scommettendo sul segno X con questo bookmaker, portereste a casa un guadagno pari a 3,15 volte quanto avrete deciso di investire sulla sfida dei playout di Serie B.

