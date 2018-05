Buffon era depresso/ "Mi chiedevo perché a me? Ecco come ho sconfitto la malattia..."

Buffon era depresso, l'ormai ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana ha raccontato nel libro di Alessandro Alciato come ha sconfitto la malattia e quello che ha passato.

Gianluigi Buffon ha sempre dimostrato nella sua carriera di non nascondersi di fronte anche alle situazioni più difficili. Sia in campo che fuori è stato sempre uno di quelli che ci ha messo la faccia, esponendosi a volte anche a delle critiche piuttosto feroci. Il portiere nel libro di Alessandro Alciati "Demoni" ha voluto sottolineare come è uscito dalla depressione: "Mi sono salvato grazie all'orgoglio. Un giorno andai alla Galleria d'arte di Torino e mi innamorai di un quadro, "La passeggiata" di Chagalle. Pensai che le piccole cose potevano aiutarmi e che potevo ritrovare la gioia di vivere. Tornai il giorno dopo a rivedere quel quadro. Ci vuole pazienza per uscirne, non è che il male possa sparire dall'oggi al domani come invece è venuto all'improvviso". Parole importanti che Buffon spera possano essere d'aiuto a chi purtroppo viene colpito da questa patologia e che deve trovare la forza per provare a uscirne fuori.

In molti sono convinti che la depressione sia la malattia delle persone che hanno problemi economici, in realtà dietro a quello che si scatena nel cervello in merito a questa patologia c'è molto di più. Per questo non è strano pensare che un uomo ricco e famoso come Gianluigi Buffon possa averla affrontata nella sua vita. L'ormai ex capitano della Juventus e della Nazionale azzurra non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione proprio poco prima che la sua Juventus fosse colpita dallo scandalo Calciopoli e a ridosso di quei Mondiali vinti da protagonista. Il prossimo portiere del Paris Saint German si è confessato al microfono di Alessandro Alciato per il suo nuovo libro "Demoni". Nelle anticipazioni possiamo leggere le stesse parole di Buffon: "Non se ne accorgeva nessuno e in quel momento pensavo di essere ancora più solo. Ero in campo, ma feci affidamento al mio orgoglio e all'amore per il mio lavoro che mi permisero di non mollare. Mi dissi che se non fossi sceso in campo avrei preso la strada più facile e poi non sarebbe stato facile uscirne. Rimasi in campo e feci dopo pochi minuti una parata su Cozza. Vincemmo quella partita 1-0 e per me fu come un elettroshock. Ero bello, ricco e famoso e mi chiedevo perché fosse successo a me".

