Buffon sentenza Uefa dopo Real Madrid-Juventus/ Sarà squalificato in Champions?

Gianluigi Buffon: è attesa oggi la sentenza Uefa per la squalifica in Champions League del portiere dopo Real Madrid-Juventus. A quanto ammonterà? Anche il Psg rimane in attesa.

31 maggio 2018 Michela Colombo

Gianluigi Buffon (LaPresse)

Si deciderà probabilmente oggi il futuro immediato di Gianluigi Buffon: l’ormai ex portiere della Juventus attende infatti il verdetto della Uefa dopo la sua espulsione nella semifinale Real Madrid-Juventus. I fatti a cui ci riferiamo sono ben noti come è noto il rosso rimediato che ha portato all’espulsione diretta dal campo del numero 1 della Vecchia Signora, come pure le dichiarazioni al vetriolo del post partita dello stesso Buffon, che potrebbero costare davvero care. Se infatti il precedente di riferimento è l’espulsione di Diego Simone per tre turni dopo gli insulti indirizzati all’arbitro in Arsenal-Atletico Madrid, per Gianluigi Buffon la situazione è appena più delicate. Le velenose parole pronunciate al termine del mach in diretta tv infatti potrebbero convincere la Uefa a calcare la mano e a concedere qualcosa di più di tre o quattro turni di squalifica. L’ipotesi non è infatti impossibile benchè sia improbabile: nella sua lunghissima carriera raramente Buffon si è macchiato in tale senso e anzi il rosso rimedato a Madrid è stato solo il primo nella sua storia in Europa.

ANCHE IL PSG ATTENDE IL VERDETTO

Non è però solo Buffon e i suoi fan ad attendere con trepidazione la sentenza Uefa, ma pure il Psg. Il club francese infatti, saputo dell’addio alla Juventus del portiere, si è subito fatta avanti nei giorni scorsi proponendo proprio al numero 1 un lussuoso biennale da 8 milioni a stagione. Tutto è pronto per la firma ma la sentenza Uefa potrebbe cambiare le carte in tavola: i parigini vogliono acquistare Buffon con il solo obiettivo di vincere la Champions league e se Buffon non dovesse rimanere a disposizione del club per troppo tempo l’affare potrebbe anche sfumare. Di fatto la Coppa delle Grandi orecchie si vince dopo gli ottavi di finale: una squalifica di 3-4 turni potrebbe quindi apparire accettabile sia per Buffon che per il Psg, ma in caso di misure più significative (e dimostrative) gli scenari appaiono imprevedibili. Il club francese potrebbe attendere a lungo un portiere, che nonostante la sua fama, talento e risultati ottenuti, ha già compiuto il gennaio scorso 40 anni?.

© Riproduzione Riservata.