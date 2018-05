ZIDANE LASCIA IL REAL MADRID / L'addio in conferenza stampa: è giusto cambiare. Chi al suo posto?

Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 13.24 Claudio Franceschini

Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid (Foto LaPresse)

Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: dopo 9 trofei in due anni e mezzo il francese, primo allenatore nella storia a vincere per tre anni consecutivi la Champions League (contando anche la vecchia Coppa dei Campioni), ha annunciato il suo addio ai blancos. “Motivi personali”: questa la sua dichiarazione nella conferenza stampa che, convocata in fretta e furia presso la Ciudad Deportiva, lasciava già intendere - come detto - che qualcosa di grosso potesse bollire in pentola. Florentino Perez, che ha aperto la conferenza, si è detto “sconcertato” dalla decisione di Zidane, che “non mi aspettavo” aggiungendo di non essere riuscito a convincerlo a restare; poi Zizou, che ha confessato di aver voluto parlare con il presidente per spiegargli i motivi dell’addio. “E’ un momento duro e importante: questa squadra deve continuare a vincere e ha bisogno di un cambio in panchina”. La decisione del tecnico francese è chiara, almeno per quanto ha spiegato: secondo lui, dopo questo ciclo fantastico e forse irripetibile è necessario cambiare rotta, soprattutto a livello di metodologie di lavoro. “Voglio bene a questa squadra e al presidente” ha detto Zidane, che proprio in ragione della gratitudine verso Florentino Perez e tutto l’ambiente ha scelto di cambiare. A questo punto si rafforza la convinzione dell’addio di Cristiano Ronaldo e si aprono due domande non da poco: chi sarà il prossimo allenatore del Real Madrid e, soprattutto, dove andrà ad allenare Zinedine Zidane. (agg. di Claudio Franceschini)

LA CONFERENZA STAMPA DI ZIDANE

Zinedine Zidane ha convocato una conferenza stampa improvvisa alle ore 13: a seguito di un incontro in corso in questi minuti con Florentino Perez, l’allenatore del Real Madrid ha deciso di incontrare la stampa presso la Ciudad Deportiva, casa dei blancos. Colpi di scena in vista? Sicuramente sì: una conferenza stampa indetta all’improvviso (lo comunica anche il sito ufficiale del club) solitamente reca con sè novità impellenti da comunicare, ed è davvero difficile immaginare sulla carta che Zidane voglia parlare ai giornalisti in maniera “ufficiale” per confermare la sua permanenza sulla panchina della squadra. Tuttavia c’è anche l’ipotesi del rinnovo di contratto: un allenatore che abbia vinto tre volte consecutive la Champions League, diventando il primo tecnico nella storia a riuscire nell’impresa, merita certamente che il prolungamento dell’accordo sia annunciato con squilli di tromba. Anche perchè stiamo parlando del Real Madrid, forse la società più gloriosa al mondo con buona pace delle altre. Non resta dunque che aspettare qualche minuto, per capire quello che Zidane avrà da dire.

ZIDANE E IL REAL MADRID

Zinedine Zidane è ormai una leggenda del Real Madrid: arrivato da calciatore nel 2001 dopo il quinquennio alla Juventus, vi è rimasto un lustro vincendo Liga e Champions League con tanto di gol pazzesco nella finale dl Glasgow, contro il Bayer Leverkusen. Terminata la carriera da calciatore, il francese è rimasto in società svolgendo diversi compiti: direttore sportivo e allenatore del Castilla (la società satellite), poi assistente di Carlo Ancelotti con il quale ha vinto la Decima Champions League e infine allenatore, dal 2015 quando è stato chiamato a prendere il posto di Rafa Benitez. Nessuno pensava che il suo impatto potesse essere quello che ha effettivamente avuto: Zidane ha vinto tutto, mettendo in bacheca tre Champions League in fila con anche due Supercoppe Europee e due Mondiali per Club, in più il campionato e la Supercoppa di Spagna. A conti fatti gli manca la Coppa del Re, ma siamo davvero ai dettagli: tuttavia, quello che dirà tra pochi minuti potrebbe davvero mettere la parola fine sulla sua avventura nel Real Madrid. Quanto abbiamo detto prima rimane, ma è anche vero che al momento è davvero difficile non solo immaginare Zidane lontano dai blancos, ma anche parecchio complicato capire quale allenatore potrebbe sostituirlo.

