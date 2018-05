Dream Team di Manolas / Francesco Totti con Cristiano Ronaldo e Messi dietro il fenomeno: chi della Roma?

31 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dream Team di Manolas - La Presse

Se davanti la squadra è fatta, cosa ci prospetta dietro il dream team di Kostas Manolas? In porta il difensore greco schiera quello che considera uno dei migliori di sempre e cioè Gianluigi Buffon fresco dell'addio al calcio italiano. Nella linea a quattro di difesa invece troviamo a destra uno con cui Manolas ha giocato a Roma, e cioè Maicon, mentre a sinistra il simbolo della storia del Milan Paolo Maldini. Molto interessante è anche quello che sceglie Manolas al centro della difesa, due giocatori che per lui sono stati fonte di ispirazione e che a lungo hanno guidato il reparto della nazionale azzurra e cioè Alessandro Nesta e Fabio Cannavaro. In mezzo al campo nessun filtro ma altri due calciatori offensivi come Xavi, regista storico del Barcellona, e Zinedine Zidane che proprio oggi ha lasciato il Real Madrid dopo avergli fatto vincere tre Champions League di fila.

TOTTI, MESSI E CR7 DIETRO AL FENOMENO

Un gioco nato sul canale ufficiale di Youtube della Roma ha portato Kostas Manolas a schierare il suo Dream Team di tutti i tempi. In campo è interessante andare a vedere quello che il difensore greco ha pensato per l'attacco dove nel suo 4-2-3-1 la punta centrale è Luis Nazario de Lima cioè Ronaldo il Fenomeno. Dietro di lui si muovono sulle corsie da una parte Cristiano Ronaldo e dall'altra Lionel Messi con in mezzo quello che a lungo è stato il suo capitano nella Roma e cioè Francesco Totti. Una squadra che sarebbe molto difficile da far quadrare in campo, ma che comunque metterebbe in scena quattro dei più grandi talenti offensivi mai visti nella storia del calcio. La cosa che fa più riflettere è che poi questa scelta sia stata fatta proprio da chi è abituato per mestiere a trovarseli contro, un difensore forte fisicamente come Kostas Manolas che per costruire la sua squadra ha deciso di mettere in campo l'artiglieria pesante.

