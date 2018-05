Filippo Tortu/ Diretta 100 metri streaming video e tv con l'azzurro (Golden Gala 2018)

Filippo Tortu, diretta 100 metri Golden Gala 2018 streaming video e tv con l'azzurro: Gara di altissimo livello a Roma con la speranza azzurra (oggi 31 maggio)

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Filippo Tortu (da twitter)

Filippo Tortu sarà uno dei protagonisti più attesi del Golden Gala 2018 che è in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma come quarto atto della Diamond League 2018 di atletica leggera. La gara del velocista lombardo di origini sarde è già di per sé quella tradizionalmente più attesa: appuntamento alle ore 21.35 con i 100 metri maschili. Inoltre, gli ultimi risultati hanno ancora di più acceso l’interesse attorno a Filippo Tortu di recente: settimana scorsa a Savona il velocista classe 1998 ha portato il proprio record personale a 10”03, appena due centesimi peggio di quello che da moltissimi anni è il record italiano, cioè il 10”01 di un certo Pietro Mennea. Il sogno sarebbe quello di fare il nuovo record italiano già stasera, il che vorrebbe dire come minimo correre in 10 secondi netti o magari addirittura sfondare questo muro leggendario: su Tortu la pressione sarà tanta, ma di certo Filippo sarà circondato anche da tanto calore e passione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Appuntamento con i 100 metri maschili del Golden Gala 2018 in diretta tv su Rai Due, dove dalle ore 21.15 si potranno seguire le fasi più intense del meeting di Roma, comprese naturalmente le gesta di Filippo Tortu. Per chi non potesse mettersi davanti ad un televisore per seguire i 100 metri o più in generale il Golden Gala, appuntamento invece con la diretta streaming video disponibile gratuitamente su www.raiplay.it, il sito Internet della tv di Stato.

FILIPPO TORTU E I 100 METRI

Filippo Tortu è naturalmente la grande speranza italiana in atletica, colui che potrebbe riaccendere l’amore per la regina degli sport, che di recente in Italia non se la sta passando molto bene. Il fatto che sia un velocista naturalmente aiuta, perché i 100 metri sono la gara più semplice da seguire e anche l’evento per eccellenza, che siano Olimpiadi, Mondiali o anche “solo” un meeting, sia pure di grandissimo prestigio come il Golden Gala. Inoltre, l’entusiasmo si accresce pensando che Tortu potrebbe avere una spalla di ottimo livello, cioè il bresciano di origini statunitensi Marcell Jacobs, classe 1994, che proprio a Savona è giunto secondo alle spalle di Tortu in 10”08, quarto miglior tempo di sempre per un velocista italiano. I rivali che Tortu e Jacobs dovranno affrontare questa sera a Roma però saranno di altissimo livello: tutti e sette in carriera sono già scesi sotto i 10”, che per i due azzurri sono per ora un muro ancora mai superato. Su tutti naturalmente Christian Coleman, che per molti potrebbe essere l’erede di Usain Bolt: lo statunitense classe 1996 vanta 9”82 come primato personale (e 19”85 sui 200) ed è stato argento ai Mondiali dell’anno scorso a Londra, alle spalle del connazionale Justin Gatlin - che però ha ben 14 anni in più - e davanti proprio a Bolt. Il confronto per ora è improponibile, ma potrebbe dirci molto sul valore e le possibilità di Tortu.

