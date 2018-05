Fiorentina Torino Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Torino Primavera: info streaming video e tv della partita di ritorno del turno preliminare dei play off scudetto dei giovani. Si riparte dall'1-1 dell'andata.

31 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Fiorentina Torino Primavera (LaPresse)

Fiorentina Torino Primavera, diretta dall’arbitro Paride De Angeli, è la partita in programma oggi giovedi 31 maggio all’Artemio Franchi: fischio d’inizio atteso per le ore 15.00 per questo atteso match di ritorno. I play off del campionato giovanile tornano quindi sotto i riflettori e in casa viola oggi si deciderà il match di ritorno dei primo turno preliminare: chi tra i gigliati e i granata andranno ad affrontare la capolista della regular season Atalanta nel tabellone della semifinale? Fare un pronostico è difficile, ma ricordiamo che il match di andata si era chiuso sull’1-1.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la sfida tra Fiorentina e Torino Primavera verrà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: visione possibile a tutti in chiaro, andando sul canale 60 del televisore - gli abbonati Sky potranno invece selezionare il numero 225 del proprio decoder. L’emittente fornirà anche la possibilità di seguire la partita in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA TORINO

Visto il sofferto ma intenso match a cui abbiamo assistito nell’andata di questo turno preliminare dei play off, è possibile che per la sfida di oggi tra Fiorentina e Torino Primavera, entrambi i tecnici non optino per un grande turnover. Ecco che nonostante la fatica, sia Biciga che Coppitelli sceglieranno i propri favoriti: la posta in palio è ben alta. Nel 4-3-3 del viola ecco quindi che verrà confermato tra i pali Cerofolini con di forte a sé il quartetto composto da Ranieri, Hristov, Simonti e Ferrarini. Pochi i dubbi in mediana: non potrà mancare con la fascia da capitano Diakahte e con lui troveranno la maglia da titolare anche Lakti e Valencic. Conferma in avanti per Gori, in gol nel match di andata: con lui dovrebbero trovare posto nella probabile formazione della Fiorentina Primavera anche Maganijc e Sottil: dalla panchina però sono pronti Meli e Caso oltre che Nannelli.

Simile l’ipotesi di Coppitelli per il suo Torino: sarà però il 4-3-1-2 il modulo di riferimento dei granata primavera. Ecco quindi che in porta non mancherà Zanellati come davanti a sé verranno confermati Capone e Ferigra al centro e il duo Fiordaliso-Gilli ai lati del reparto. Per la mediana ecco D’Alena dovrebbe ancora scendere in campo dal primo minuto: con lui anche Adopo e De Angelis, come Konè sulla trequarti. Pochi i dubbi pure in attacco: le due punte dovrebbero essere Butic e Bianchi, ma anche qui la panchina rimane ben ampia e sono attesi cambiamenti dell’ultimo minuto.

