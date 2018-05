Frank Lampard allenatore Derby County/ Comincia una nuova carriera per l'ex centrocampista

Frank Lampard allenatore del Derby County: comincia una nuova carriera per l'ex centrocampista del Chelsea, che riparte dalla Serie B inglese (oggi 31 maggio)

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Frank Lampard (LaPresse)

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Derby County: comincia dunque una carriera da tecnico per Lampard, leggendario centrocampista del Chelsea che si è ritirato dal calcio giocato nel 2016, dopo due stagioni nella Major League Soccer americana con la maglia del New York City, dove ha fatto coppia con un certo Andrea Pirlo. Per il centrocampista bresciano abbiamo appena vissuta la partita d’addio al calcio, per Lampard siamo invece già al momento di iniziare una seconda carriera in panchina, guidando nella prossima stagione il glorioso Derby County nella Championship, la Serie B del calcio inglese, vincitore di un paio di campionati negli anni Settanta. Frank Lampard ha firmato con il Derby County un contratto triennale: può essere la piazza giusta per iniziare la carriera facendo un po’ di gavetta, puntando magari a conquistare la promozione in Premier League per poi volare verso panchine più prestigiose, magari proprio il Chelsea dove Lampard ha vissuto da giocatore la bellezza di tredici campionati dal 2001 al 2014, longevità che per un allenatore è quasi impossibile.

LAMPARD E LA NUOVA AVVENTURA AL DERBY COUNTY

Lampard subentra come allenatore del Derby County a Gary Rowett, che ha lasciato il club accettando l'offerta dello Stoke City. Dello staff dell'ex centrocampista della nazionale inglese dovrebbe far parte anche Jody Morris, che ha condotto il Chelsea Primavera alla vittoria della Youth FA Cup. Lampard era stato già contattato nelle scorse settimane dall'Ipswich, che però poi ha deciso di ingaggiare Paul Hurst per la prossima stagione. L’obiettivo sarà riportare il Derby in Premier League, traguardo quest’anno sfumato ai playoff. I Rams mancano dal massimo campionato inglese dal 2007-2008, quando arrivarono ultimi in Premier League e furono retrocessi in Championship. Da allora il miglior piazzamento del Derby è stato un terzo posto, ma la squadra che non è mai riuscita a risalire in Premier attraverso i playoff. Il nome più illustre fra quello dei precedenti allenatori del Derby County in passato è sicuramente quello di Brian Clough, vincitore anche di due Coppe dei Campioni con il Nottingham Forest: per Lampard, decisamente un buon auspicio.

© Riproduzione Riservata.