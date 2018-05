Golden Gala 2018/ Streaming video e diretta tv: programma e orari (oggi 31 maggio)

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Alessia Trost (LaPresse)

Oggi giovedì 31 maggio è il giorno del Golden Gala 2018, edizione numero 38 del meeting di atletica leggera che si svolge presso lo stadio Olimpico di Roma, che ospita l'appuntamento più importante dell'anno in Italia con le stelle dell'atletica leggera, a partire dal 2013 intitolato alla memoria di Pietro Mennea. Il Golden Gala è nato nel 1980 per volontà di Primo Nebiolo, lo storico dirigente dell’atletica italiana e internazionale che ebbe l'intuizione di organizzare un grande meeting di atletica a Roma con la partecipazione anche degli atleti statunitensi e delle altre Nazioni che quell'anno boicottarono le Olimpiadi di Mosca, ed è ormai un appuntamento irrinunciabile. Si tratta anche del quarto meeting della Diamond League 2018, il circuito che come ogni anno raccoglie tutti gli appuntamenti più importanti della grande atletica, in una stagione che senza Olimpiadi o Mondiali sarà incentrata soprattutto sui vari campionati continentali - gli Europei ad esempio saranno a Berlino dal 7 al 12 agosto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GOLDEN GALA

Appuntamento con il Golden Gala 2018 in diretta tv fin dalle ore 19.00 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, oppure 5057 della piattaforma satellitare Sky), poi dalle ore 21.15 si potrà continuare a seguire il meeting di Roma su Rai Due, per vivere nella sua interezza una grande serata di atletica in chiaro. Per chi non potesse mettersi davanti ad un televisore per seguire il Golden Gala, appuntamento invece con la diretta streaming video disponibile gratuitamente su www.raiplay.it, il sito Internet della tv di Stato. Informazioni utili anche sul sito Internet ufficiali, rome.diamondleague.com (disponibile anche in italiano).

LE GARE IN PROGRAMMA

Il programma sarà come di consueto ricchissimo di grandi eventi, in particolare le 13 gare che saranno valide per la Diamond League, anche se il programma sarà ancora più ricco di eventi. Ricordiamo però naturalmente il programma dettagliato di queste gare, che saranno le più importanti della lunga serata del Golden Gala. Si comincerà già alle ore 17.40 con il lancio del disco donne, poi ecco alle ore 19.20 sempre il lancio del disco ma in campo maschile e alle ore 19.30 il salto con l’asta uomini. Alle ore 20.10 avrà inizio il salto in alto femminile che vedrà in gara Alessia Trost, certamente una delle protagoniste italiane più attese di questo Golden Gala. Ecco poi alle ore 20.13 i 400 ostacoli maschili, la prima gara in pista fra quelle valide per la Diamond League, mentre alle ore 20.23 avrà inizio la gara dei 3000 siepi femminili. A quel punto saremo nel vivo della serata, che ci proporrà una gara dietro l’altra.

Non ci resta dunque che ricordare tutte le altre gare valide per la Diamond League, che renderanno indimenticabile questa serata del Golden Gala a Roma: alle ore 20.38 ecco gli 800 metri uomini, seguiti alle ore 20.40 dal salto in lungo maschile, l’ultimo fra i concorsi a prendere il via. Alle ore 20.53 appuntamento con la grande velocità grazie ai 100 metri ostacoli donne e d’altronde si proseguirà a grande velocità con le gare successive perché alle ore 21.16 sono in programma i 400 metri maschili, seguiti alle ore 21.25 dai 200 metri femminili e alle ore 21.35 dai 100 metri maschili, la gara in assoluto più attesa e stavolta grazie ai due talenti italiani, Marcel Jacobs e soprattutto Filippo Tortu, che si metterà alla prova con la stella americana Christian Coleman. In chiusura però ecco una gara lunga, l’ultimo atto della serata per la Diamond League saranno infatti i 1500 metri maschili alle ore 21.50.

