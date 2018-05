Italia Cina/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Nations League femminile)

Diretta Italia Cina: info streaming video e tv della partita di Nations League di volley femminile. Le azzurre diMazzanti in campo dopo il successo con l'Argentina.

31 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Italia Cina (LaPresse)

Italia-Cina è la partita un programma oggi giovedi 31 maggio a Hong Kong: fischio d’inizio atteso alle ore 14.30 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 20.30 locali). Si accende oggi quindi l’ultimo match per la terza settimana della Volleyball Nations League: obbiettivo della squadra di Mazzanti è di chiudere questa difficile parte del calendario con una vittoria, che però sarebbe solo la quarta del torneo targato Fivb. La Cina poi non è certo un avversario semplice: la formazione di Lang Ping infatti è ben temibile e il fatto di essere già qualificate come paese ospitante alla Final Six non rendono le cinesi meno pericolose e ambiziose, pure in questa parte preliminare.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che la partita tra Italia e Cina, attesa alle ore 14,30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi su Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Garantita la diretta streaming video del match di volley femminile, sul portale gratuito raiplay.it.

COME ARRIVANO LE DUE NAZIONALI

Non è certo la miglior Italia quella che oggi scenderà in campo contro la Cina, padrona di casa nella fase finale della Volleyball Nations League. Benchè la formazione di Mazzanti arrivi in campo dal bel successo conseguito con l’Argentina meno di 24 ore fa per 3-0, di certo è un’Italia un po’ malconcia quella che si pretesta oggi in campo. La sconfitta com il Giappone, affatto preventivata ha aggravato la già delicata situazione in classifica della nazionale azzurra. Ora l’Italia occupa appena la nona posizione nella graduatoria generale con solo 11 punti vinti e un distacco dalle leader degli Stati Uniti di ben 11 lunghezze. Arrivati alla chiusura della terza settimana (sulle cinque in totale), vediamo bene che il cammino delle azzurre appare almeno compromesso. Importante quanto fatto finora dalle Cinesi, che pure, come abbiamo visto prima, sono già sicure di partecipate alla fase finale della Nations League 2018. Il tabellino delle asiatiche infatti prevede 5 successi finora conseguiti, oltre che ottime prestazioni messe in campo.

