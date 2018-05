Italia, Mancini / "Chi cade si rialza più forte di prima, noi abbiamo tutto per farlo"

Italia, Mancini: il nuovo commissario tecnico pronto per la sfida contro la Francia e svela come gli azzurri si rialzeranno ancora più forti di prima dopo le grandi difficoltà accusate.

31 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Italia, Mancini - La Presse

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Francia. Roberto Mancini si è detto carico per una partita che sicuramente sarà un banco di prova importante per la sua nuova Italia. Ha spiegato: "Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta molto più avanti di noi, una candidata seria a vincere il Mondiale. Sarà sicuramente un buon test. Imbarcata? Spero di no, anche se loro sono molto più avanti di noi nel lavoro. Sarà importante avere un comportamento attento in campo". Al momento non è chiaro quali saranno i giocatori a scendere in campo dal primo minuto, anche se è possibile che rispetto alla gara contro l'Arabia Saudita il nuovo commissario tecnico della nazionale faccia diversi esperimenti andando a provare altri calciatori non utilizzati fino a questo momento.

UNA NUOVA PARTENZA

Roberto Mancini ha regalato un nuovo via alla nazionale italiana con la gara contro l'Arabia Saudita che è servita per mettere una pietra sopra a un Mondiale non raggiunto per la prima volta dal 1958. Il nuovo commissario tecnico è pronto ad affrontare una nazionale come la Francia che pronta per il Mondiale sicuramente lo mette di fronte al primo test di assoluto livello. Domani sera si gioca una partita che ha sempre il valore di un'amichevole, ma che per gli azzurri vale moltissimo a livello morale. Riuscire a infliggere una sconfitta alla Francia potrebbe voler significare davvero un cambio di passo con l'obiettivo di tornare a fare bene in vista delle qualificazioni al prossimo Europeo anche se per quello bisognerà aspettare due anni nei quali sarà importante davvero far crescere i nostri giovani. Chiesa, Bernardeschi, Rugani, Caldara, Donnarumma, Politano e gli altri sono avvisati.

