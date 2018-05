Jorginho al Manchester City/ Accordo vicino, il Napoli pensa a Fabian Ruiz

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Jorginho (LaPresse)

Jorginho sembra sempre più vicino al Manchester City: la trattativa di calciomercato fra il Napoli e il club inglese è bene avviata e sembra pure che la distanza tra l’offerta del City e la richiesta dei partenopei si sia ridotta, dunque il regista del Napoli sembra vicino a lasciare gli azzurri dopo quattro stagioni e mezza (arrivò a Napoli nel gennaio 2014) per indossare un altro azzurro, stavolta inglese. A proposito di azzurro, se si dovrà aspettare ancora qualche giorno è innanzitutto perché Jorginho attualmente è impegnato con la Nazionale: quando il centrocampista rientrerà da questi impegni, potrebbe diventare ufficiale il suo passaggio alla corte di Pep Guardiola. La cifra dovrebbe essere di poco inferiore ai 50 milioni di euro, probabilmente 45 più un paio di bonus. Potrebbe essere ritoccata, ma a grandi linee sarà questa la spesa per il Manchester City. Quella di Jorginho sarebbe una cessione anche simbolicamente importante, perché l’italo-brasiliano sarebbe il primo titolare dell’era Sarri a lasciare il Napoli dopo l’addio dell’ormai ex allenatore partenopeo.

JORGINHO AL CITY: IL NAPOLI PENSA A FABIAN RUIZ

D’altronde non sembra che Carlo Ancelotti ne farebbe un dramma: nei giorni scorsi infatti il nuovo allenatore del Napoli ha telefonato ad alcuni big dati in bilico nella rosa attuale, da Marek Hamsik a Dries Mertens, ma non sembra che abbia telefonato al regista, come d’altronde ha dichiarato ieri lo stesso Jorginho dal ritiro della Nazionale (“fin qui non l’ho sentito”). Si pensa di conseguenza già all’erede: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli utilizzerebbe i soldi ricavati dalla cessione di Jorginho per pagare al Betis Siviglia la clausola rescissoria di Fabian Ruiz, che è di 30 milioni di euro (di cui 27 al Betis e 3 agli agenti del calciatore), senza contare che attualmente guadagna un milione all’anno, stipendio che il Napoli potrebbe raddoppiare senza particolari problemi. Economicamente un affare, considerando pure che Ruiz ha quattro anni in meno rispetto a Jorginho: il problema è che sulle sue tracce ci sono anche Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, concorrenza che naturalmente fa tremare i polsi, anche se il Napoli potrebbe garantirgli centralità nel progetto, cosa che altrove sarebbe ben più complicata. Di certo Ruiz sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Ancelotti, vedremo se questo basterà per convincerlo a trasferirsi in Italia.

