Mauro Icardi alla Juventus?/ Niente smentite secche: lo scambio con Higuain si può fare davvero?

Mauro Icardi alla Juventus? Niente smentite secche dall'Inter: lo scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Mauro Icardi - LaPresse

Alla Juventus piace Mauro Icardi e sarebbe anche disponibile a sacrificare Gonzalo Higuain; la palla dei questo clamoroso affare di calciomercato dunque passa all’Inter, che non ha intenzione di cedere il proprio capitano ma deve comunque tenere monitorata la situazione. Per fare il punto, cominciamo allora dalle parole di Alessandro Antonello, che dell’Inter è l’amministratore delegato: “Faremo tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. È una pedina del nostro club. La Juventus? S'è appena concluso il campionato e subito si inizia a parlare di calciomercato. Dobbiamo restare sereni, abbiamo i nostri piani. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno fiscale, poi penseremo agli acquisti per la prossima stagione”. Dichiarazioni che possono portare a diverse interpretazioni, ma che non sono una chiusura assoluta, dunque l’affare è possibile, anche se resta molto complicato anche perché si sa che un movimento di campioni fra Inter e Juventus farebbe inevitabilmente molto rumore e infiammerebbe anche le due tifoserie. In casa nerazzurra non si smentisce apertamente e già questa è una notizia: poi che si possa vedere davvero Icardi in bianconero e Higuain in nerazzurro, questa è un’altra storia.

I CONTATTI FRA ICARDI E LA JUVENTUS

Di certo Higuain può lasciare la Juventus, anche se in prima fila rimane il Chelsea: il Pipita può partire in cambio di circa 65-70 milioni. La prima scelta per sostituirlo, anche se sicuramente la più complicata, è Icardi, già inseguito due stagioni fa. Nel caso in cui Icardi lasciasse Milano, Higuain diventerebbe a sua volta un nome eccellente per l'Inter, che non dovrebbe così poi andare alla ricerca di un sostituto di Mauro, perché già arriverebbe nell’affare tutto argentino. Nel frattempo continuano i contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage di Icardi, in particolare naturalmente la moglie-manager Wanda Nara. In bianconero il numero 9 nerazzurro riceverebbe quello che attualmente è lo stipendio di Higuain, con un aumento rispetto al suo stipendio nerazzurro. Non solo: i legali bianconeri continuano a studiare il contratto che lega Icardi all'Inter con clausola rescissoria valida per l'estero da 110 milioni, per capire se in realtà possa valere anche per l’Italia. Altrimenti, si tenterà con un'offerta dovrebbe appunto comprendere anche Higuain. Resta ferma la volontà dell'Inter di non venderlo, in particolare alla Juventus, ma la telenovela è già cominciata: possibilità di riuscita poche, ma il tormentone è già partito.

© Riproduzione Riservata.