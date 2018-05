Milinkovic Savic alla Juventus/ I soldi ci sono, il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri

Milinkovic Savic alla Juventus: i soldi ci sono, il serbo della Lazio si avvicina ai bianconeri. La concorrenza resta però folta e il prezzo altissimo

31 maggio 2018 Mauro Mantegazza

Sergej Milinkovic Savic (LaPresse)

Sergej Milinkovic Savic alla Juventus, un affare di calciomercato che si può fare: decisamente ottimista in proposito appare il quotidiano torinese Tuttosport, che in prima pagina titola senza mezze misure “I soldi ci sono”, indicando come la Juventus sarebbe pronta a raccogliere la sfida di Claudio Lotito, il presidente della Lazio con il quale notoriamente è difficile per chiunque trattare e che nei giorni scorsi aveva chiarito di ritenere insufficiente un’offerta da 120 milioni di euro. Tuttosport però ha fatto due calcoli e ha concluso che Milinkovic Savic costerebbe alla Juventus meno di Higuain anche ipotizzando di pagarlo appunto 120 milioni di euro (che però a Lotito non bastano…) e di triplicargli lo stipendio rispetto a quanto attualmente percepisce alla Lazio. Insomma, dal punto di vista economico la spesa non sarebbe così folle come potrebbe apparire a prima vista, mentre dal punto di vista tecnico non ci possono essere dubbi sul valore assoluto del giocatore Milinkovic Savic.

MILINKOVIC SAVIC ALLA JUVENTUS: LA CONCORRENZA

Tutto bene dunque? No, perché una trattativa con cifre così alte non è comunque mai semplice, anche perché di mezzo c’è un Mondiale che Milinkovic Savic giocherà con la maglia della Serbia e che potrebbe far alzare ulteriormente il pezzo, se il giocatore della Lazio dovesse mettersi in particolare evidenza. La Juventus è senza dubbio l’unica società italiana che potrebbe permettersi una spesa così elevata, ma la concorrenza delle big straniere resta temibile - senza dimenticare che probabilmente Lotito preferirebbe vendere il giocatore all’estero. Il primo nome sulla lista è quello del Manchester United, dal momento che l’offerta di 100 milioni rifiutata un anno fa dal presidente pare che sia arrivata proprio da José Mourinho, però nella lista potrebbero esserci altre nobili pretendenti, dal Real Madrid al Paris Saint Germain, che potrebbero scatenare un’asta che farebbe la gioia delle casse della Lazio, molto meno della Juventus.

