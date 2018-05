PROBABILI FORMAZIONI/ Francia Italia: rivoluzione in difesa. Diretta tv, orario, le notizie live (amichevole)

Probabili formazioni Francia Italia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Roberto Mancini cambierà quasi tutto rispetto alla vittoria di lunedì sera

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 9.35 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Francia Italia, amichevole (Foto LaPresse)

Nelle probabili formazioni di Francia Italia dovremmo assistere a una rivoluzione totale in difesa: dal blocco rossonero a quello bianconero. Se a San Gallo infatti Roberto Mancini si è affidato alla coppia centrale Bonucci-Alessio Romagnoli a protezione di Gigio Donnarumma, a Nizza dovrebbe invece mandare in campo Mattia Caldara e Daniele Rugani, con il centrale dell’Atalanta che tra qualche giorno verrà formalizzato come ritorno a Vinovo - ci era stato per le visite mediche e per firmare il contratto che lo aveva legato alla Juventus, prima di tornare all’Atalanta per giocare un altro anno e mezzo. In più a destra dovrebbe stazionare Mattia De Sciglio: torna dunque a esserci il blocco Juventus nella difesa della Nazionale, anche se rispetto ai giorni della BBC davanti a Gianluigi Buffon stiamo parlando con tutta probabilità di giocatori che sono destinati a essere seconde linee. Attenzione però a Caldara e Rugani, che sono stati la coppia difensiva titolare nell’ultimo corso dell’Under 21 - hanno giocato anche agli Europei - e dunque ambiscono, sicuramente tra qualche anno, a diventare ancora più protagonisti all’interno del gruppo azzurro. (agg. di Claudio Franceschin

LE ULTIME NOTIZIE

Francia Italia si gioca alle ore 21:00 di venerdì 1 giugno: seconda amichevole per gli Azzurri che questa volta sono a tutti gli effetti in trasferta, visto che si gioca all’Allianz Riviera di Nizza. I Bleus, reduci dal 2-0 all’Irlanda, andranno naturalmente ai Mondiali e avranno anche lo status di favorita, o almeno di una tra le nazionali con le maggiori probabilità di vincere il titolo; l’Italia come purtroppo sappiamo non sarà presente in Russia, ma intanto ha inaugurato l’era di Roberto Mancini con un 2-1 all’Arabia Saudita nel quale si sono visti aspetti positivi e altri invece meno brillanti. Intanto noi andiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Francia Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le amichevoli della nostra nazionale, anche Francia Italia sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione di stato, e si potrà seguire in chiaro su Rai Uno (disponibile anche in alta definizione) e ovviamente in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it selezionando poi il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA ITALIA

LE SCELTE DI DESCHAMPS

Lunedì sera a Saint Denis Didier Deschamps ha lasciato in panchina alcuni dei big, dando così l’indicazione che i titolarissimi saranno in campo contro l’Italia: il modulo potrebbe nuovamente essere il 4-1-4-1, stavolta però con Kanté schierato davanti alla difesa e con Pogba che troverà posto sulla linea di centrocampo, al fianco di uno tra Tolisso e Matuidi che sarà confermato. In difesa spazio a Lloris tra i pali, con Kimpembe pronto a prendere il posto di Rami al centro e Sidibé che potrebbe essere confermato a destra, con Lucas Hernandez che invece giocherà come terzino sinistro. Sugli esterni offensivi le soluzioni sono davvero tante: forse Ousmane Dembélé e uno tra Lemar e Thauvin potrebbe iniziare l’amichevole di lusso, tutto lascia intendere invece che nel ruolo di prima punta agirà Griezmann, altro giocatore che è entrato in campo nel secondo tempo contro l’Irlanda.

IL TURNOVER DI MANCINI

Anche Roberto Mancini, come già annunciato dallo stesso CT, cambierà parecchio: giusto così, bisogna valutare tutti gli effettivi a disposizione. Dunque possiamo aspettarci Perin in porta, con Caldara e Rugani che stringono al centro mentre sulle fasce laterali potrebbero agire questa volta De Sciglio e D’Ambrosio; contando che il 4-3-3 sarà confermato come modulo, i titolari nella zona mediana potrebbero questa volta essere Baselli e Bonaventura come mezzali, mentre Jorginho potrebbe rimanere in campo più che altro per mancanza di alternative in cabina di regia, a meno che ovviamente non venga cambiato anche lo schema. Per quanto riguarda l’attacco, le scelte sono davvero tante: Zaza come prima punta è un’ipotesi che va per la maggiore, così come quella di Federico Chiesa schierato largo a destra. Dall’altra parte potrebbe essere premiato Verdi, a meno che Mancini non voglia rinunciare al talento di Lorenzo Insigne che sarà uno dei protagonisti del nuovo corso.

IL TABELLINO

FRANCIA (4-1-4-1): Lloris; Sidibé, Kimpembe, Umtiti, L. Hernandez; Kante; Thauvin, Pogba, Tolisso, O. Dembélé; Griezmann

A disposizione: Mandanda, Aréola, Pavard, Rami, B. Mendy, N’Zonzi, Matuidi, Fekir, Mbappé, Lemar, Giroud

Allenatore: Didier Deschamps

ITALIA (4-3-3): Perin; De Sciglio, Caldara, Rugani, D’Ambrosio; Baselli, Jorginho, Bonaventura; D. Berardi, Zaza, Verdi

A disposizione: G. Donnarumma, Sirigu, Zappacosta, Bonucci, A. Romagnoli, Criscito, Lo. Pellegrini, Cristante, Mandragora, Florenzi, Politano, D. Berardi, Balotelli, Belotti, L. Insigne

Allenatore: Roberto Mancini

