Risultati Serie D/ Live score semifinali poule scudetto: Pro Patria Albissola, Gozzano Vibonese

Risultati Serie D, live score semifinali poule scudetto: Pro Patria Albissola e Gozzano Vibonese si giocano in campo neutro e determineranno le due finaliste che si contenderanno il titolo

31 maggio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie D, semifinali poule scudetto (Foto LaPresse)

Nel campionato di Serie D 2017-2018 siamo arrivati alla fase finale della poule scudetto: l’unico verdetto ancora da assegnare riguarda la squadra che idealmente vincerà il torneo, infatti giovedì 31 maggio si disputano le due semifinali e sabato avremo la finale. Alle ore 16:00 Pro Patria-Albissola va in scena a Rignano sull’Arno; alle ore 18:30 a San Giovanni Valdarno avremo Gozzano-Vibonese. Si gioca in gara secca: se al termine dei 90 minuti il risultato dovesse essere di parità non si giocheranno i tempi supplementari, ma è prevista immediatamente la lotteria dei calci di rigore per determinare le due squadre che si contenderanno lo scudetto.

RISULTATI POULE SCUDETTO SERIE D (SEMIFINALI)

PRO PATRIA ALBISSOLA La Pro Patria torna in Serie C dopo due anni: già nel 2015 era retrocessa per essere ripescata, nella stagione seguente altra discesa e, dopo un modesto quinto posto, la vittoria del girone B della Serie D a scapito del Rezzato. Nel primo turno di questa poule scudetto i tigrotti hanno battuto la Virtus Verona e poi hanno pareggiato 0-0 contro il Gozzano, risultato che ha qualificato entrambe alla semifinale. Promozione storica per l’Albissola, che ha vinto il girone E e cioè uno dei più combattuti: due punti di vantaggio sull’Unione Sanremo, 7 sul Ponsacco e 9 sulla Real Forte Querceta ma per larghi tratti c’è stata grandissima incertezza. Dopo il pirotecnico 4-4 di Rimini (ma i liguri erano avanti 4-1), la qualificazione è stata decisa dal 2-0 contro la Vis Pesaro: l’Albissola è in semifinale grazie al miglior piazzamento nella Coppa Disciplina ma, sia come sia, può far continuare il proprio sogno.

GOZZANO VIBONESE

Grande favola anche quella del Gozzano, che è riuscito a superare un girone davvero ostico e sul filo di lana, avendo la meglio di un Como che, avendo la possibilità di sorpassare all’ultima giornata, non è andato oltre un pareggio lasciando strada libera ai piemontesi. Che a dire il vero sono rimasti in testa praticamente per tutto il campionato, e dunque meritano la Serie C; poi nella poule scudetto il 2-0 di Verona, contro la Virtus Vecomp, ha messo la strada in discesa e lo 0-0 contro la Pro Patria ha dato la qualificazione alla semifinale. La Vibonese, unica squadra a vincere entrambe le sue partite del suo triangolare (contro Potenza e Rieti) ha ottenuto il primo posto nel girone H ed è così tornato al piano superiore dopo appena una stagione. Questa però è una promozione sul campo: nel 2016 i calabresi erano stati ripescati per completare gli organici.

RISULTATI POULE SCUDETTO SERIE D (SEMIFINALI)

ore 16:00 Pro Patria-Albissola

ore 18:30 Gozzano-Vibonese

© Riproduzione Riservata.