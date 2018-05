Roland Garros 2018/ Diretta Fognini Ymer streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi)

Diretta Roland Garros 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini sfida Elias Ymer, Thomas Fabbiano incrocia Borna Coric nel secondo turno del torneo dello Slam in corso a Parigi

31 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Fabio Fognini gioca il secondo turno (Foto LaPresse)

Nella giornata odierna del Roland Garros 2018, quella di giovedì 31 maggio che prende il via come sempre alle ore 11:00, abbiamo anche degli italiani in campo: fanno parte tutti della parte alta del tabellone maschile e ne avremo due, impegnati nella corsa al terzo turno. Avremo infatti Fabio Fognini che se la vedrà con lo svedese Elias Ymer; poi Thomas Fabbiano, che certamente ha un impegno ben più ostico visto che si trova ad affrontare Borna Coric. Non solo: avremo il ritorno in campo del numero 1 Rafa Nadal e quello di Maria Sharapova, ma anche il giovane Denis Shapovalov e Marin Cilic così come Serena Williams e Karolina Pliskova. Insomma: di sicuro non ci annoieremo nemmeno in questa giornata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

GLI ITALIANI

Naturalmente da Fabio Fognini ci aspettiamo una vittoria: il suo avversario è un ventiduenne svedese di origini etiopi, Elias Ymer che prova a rinverdire i fasti di una nazione che nel tennis ha avuto campionissimi o ottimi giocatori in diverse epoche. Ha superato i tre turni di qualificazione per arrivare fino a qui, ma tre anni fa era riuscito a prendersi il primo turno di ogni singolo Slam (senza però superarne nemmeno uno) e dunque il grande pubblico lo aveva già notato, anche perchè come junior aveva giocato la finale dell’Orange Bowl e due anni più tardi aveva vinto la bellezza di cinque titoli Futures. Un giocatore che può solo migliorare come dimostra la vittoria contro Dudi Sela, ma che oggi rischia di prendere un’imbarcata contro un Fognini che gioca sull’amata terra rossa e che nel primo turno ha mostrato ben pochi limiti nell’abbattere Pablo Andujar. Come detto non sarà affatto semplice la strada per Thomas Fabbiano: il pugliese sta trovando continuità nei suoi risultati ma oggi se la vede contro un Borna Coric che è tra i più solidi rappresentanti della nuova generazione, che ha giocato la finale del NextGen Atp lo scorso autunno e che, già con grande esperienza in Coppa Davis, ha aperto il 2018 con semifinale nel Premier Mandatory di Indian Wells. Ha un tipo di gioco che ricorda molto quello di Novak Djokovic (in passato è stato anche criticato per averlo affermato in un’intervista, ma chiaramente non intendeva di essergli simile per risultati o valore attuale) e può davvero diventare uno dei giocatori top del circuito.

GLI ALTRI INCONTRI

Tra gli altri protagonisti al Roland Garros 2018, ecco Rafa Nadal: il numero 1 ha faticato forse più del previsto per battere Simone Bolelli, ma alla fine lo ha eliminato in tre set e non può certo essere spaventato dall’incrocio con Dudi Sela. Per lo spagnolo in teoria si tratta di capire quante energie spenderà per arrivare in finale, ma negli ottavi a metterlo in crisi potrebbe essere Denis Shapovalov, nel terzo incontro generazionale tra i due ma con il canadese che prima deve battere Maximilian Marterer. Da valutare e vedere anche un Diego Schwartzman in crescita: a Roma l’argentino ha messo in difficoltà Nadal. Nel tabellone femminile, Maria Sharapova che ha già penato per eliminare Richel Hogenkamp affronta ora Donna Vekic che può davvero tenerla impegnata a lungo, ci sarà poi il derby ceco tra Karolina Pliskova e la veterana Lucie Safarova e, più su nel tabellone, la bella sfida tra Garbine Muguruza e la giovane francese Fiona Ferro. Da non perdere poi la sfida di Serena Williams ad Ashleigh Barty: sulla carta non ci sarebbe partita, ma l’americana non giocava da un anno prima di battere Kristyna Pliskova e dunque deve accettare di non essere più la super favorita e dominatrice dei tornei dello Slam che era fino a pochissimo tempo fa. Una cosa è certa: anche oggi al Roland Garros ci divertiremo.

© Riproduzione Riservata.