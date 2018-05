Roma Juventus Primavera/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Roma Juventus, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale

31 maggio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roma Juventus Primavera, ritorno playoff (Foto LaPresse)

Roma Juventus Primavera sarà diretta dal signor Alberto Santoro; alle ore 17:00 di giovedì 31 maggio, presso lo Stadio Tre Fontane, si gioca la partita di ritorno dei playoff nel campionato Primavera 1 2017-2018. L’andata è terminata 1-1: la Roma dunque ha un enorme vantaggio per questa partita, perchè può permettersi di pareggiare 0-0 per accedere alla fase finale del torneo. La formula prevede anche l’attivazione della regola dei gol in trasferta: significa che con un pareggio da almeno due gol a testa la Juventus si qualificherebbe, ma i bianconeri restano sfavoriti perchè in ogni caso dovranno segnare due gol su un campo difficile e contro una delle migliori avversarie di tutto il campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta tv in chiaro: l’appuntamento è dunque per tutti su Rai Sport, canale disponibile anche in alta definizione e che potrete raggiungere anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video grazie al sito www.raiplay.it, che non richiede costi e nel quale dovrete poi selezionare il canale di riferimento.

ROMA JUVENTUS PRIMAVERA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Il gol che Zan Celar ha realizzato a tre minuti dal 90’, nella partita di andata, potrebbe davvero essere decisivo: la Juventus vola a Roma sapendo che un pareggio non le basterà e che dovrà segnare almeno due gol per prendersi la qualificazione alla fase finale. La stagione bianconera non è stata delle più semplici, anzi l’accesso ai playoff è arrivato solo nelle ultime giornate attraverso un’importante rimonta ma è stato forse troppo tardi per pensare di arrivare alla fase scudetto, perchè di fronte c’è una Roma che è stata a lungo in corsa per la qualificazione diretta alla fase finale e che, pur cedendo il passo ad Atalanta e Inter, ha saputo essere competitiva mostrando ancora una volta la bontà del suo settore giovanile, che ha dato prova di saper esprimere ogni anno talenti in grado di fare risultati. Alla fine il risultato più importante per la Juventus rimane la semifinale raggiunta al Torneo di Viareggio; i giallorossi non vi hanno partecipato e, come la squadra di Alessandro Dal Canto, sono stati eliminati al turno intermedio della Youth League. Oggi hanno i favori del pronostico e dovranno provare a farli fruttare, così che la rete di Celar segnata a Vinovo non vada sprecata.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA JUVENTUS PRIMAVERA

La Roma di Alberto De Rossi si dispone in campo con il solito 4-3-3: Celar (12 gol in questo campionato) sarà ancora la prima punta con Meadows e Antonucci larghi a completare il tridente, mentre il centrocampo che dovrà mettere in moto i tre giocatori offensivi sarà composto da Marcucci (in cabina di regia), Riccardi e Sdaigui. In difesa come sempre agiscono Bouah e Valeau in qualità di terzini; la coppia centrale sarà formata senza sorprese da Ciavattini e Cargnelutti, in porta Andrea Romagnoli dovrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con Stefano Greco ed essere quindi il titolare. Dal Canto dovrebbe invece insistere con il 3-5-2: difesa dunque con Vogliacco e Zanandrea ai lati di Joao Serrao e con Del Favero tra i pali, a centrocampo Di Pardo e Tripaldelli saranno i laterali di spinta con Leandro Fernandes a cucire il gioco e i reparti avvalendosi dell’aiuto di Portanova e Nicolussi Caviglia. Formazione offensiva, nella quale Del Sole si posiziona da seconda punta cambiando leggermente il suo ruolo naturale, il riferimento avanzato sarà chiaramente Olivieri che ha segnato anche all’andata (14 gol in campionato).

