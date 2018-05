Salah punito da Allah / "Mangiare e bere per poter giocare a calcio non è scusa per interrompere il Ramadam"

Salah punito da Allah, un Imam del Kuwait parla dell'infortunio del calciatore del Liverpool nella finale di Champions e sottolinea come non si possa interrompere il Ramadam per il calcio.

Non per tutti però l'infortunio di Momo Salah nella finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool, va additata a Sergio Ramos. Un imam del Kuwait ha voluto dire la sua come riportato da Dagospia e ha sottolineato: "Mohamed Salah è stato punito da Allah. Mangiare e bere per poter giocare a calcio non è una scusa legittima per poter interrompere il digiuno durante il mese sacro". Ricordiamo che in questo periodo i musulmani stanno festeggiando il Ramadam, che impone delle sevrissime leggi a livello di alimentazione. I molti calciatori musulmani che giocano soprattutto in Europa però ovviamente non possono sostenere i ritmi agonistici senza mangiare durante le ore in cui splende il sole, per questo se impegnati nella stagione non possono rispettare al massimo quelli che sono i dettami della loro religione. Per questo motivo, secondo l'Imam, Salah sarebbe stato punito da Allah proprio nella finale di Champions League.

L'INFORTUNIO IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Mohamed Salah ha vissuto una stagione da assoluto protagonista, trascinando il suo Liverpool in finale di Champions League. Proprio all'ultimo atto però ha dovuto alzare bandiera bianca, quando in uno scontro con Sergio Ramos ha subito un infortunio molto doloroso alla spalla. La sua finale è durata appena mezzora e dopo la sua uscita dal campo, non a caso, è cambiata l'inerzia della partita che fino a quel momento aveva visto dominare in lungo e in largo i Reds. Un dispiacere immenso che Salah ha manifestato all'uscita dal rettangolo verde di gioco sabato scorso a Kiev, quando con le lacrime agli occhi ha dovuto dichiarare resa nella partita più importante della sua carriera. In molti se la sono presa con Sergio Ramos che non è stato punito nemmeno per il fallo evidente nei confronti degli egiziani. Qualcuno addirittura si è messo ad analizzare le immagini, scorgendo un sorriso proprio di Ramos al momento dell'uscita dal campo dell'ex calciatore della Roma.

