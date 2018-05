Udinese Verona Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Udinese Verona Primavera: info streaming video e tv della partita di ritorno dei play out del primo campionato giovanile. Di nuovo in campo dall'1-1.

31 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Udinese Verona Primavera (LaPresse)

Udinese-Verona Primavera, diretta dall’arbitro Giovanni Nicoletti, è la partita in programma oggi giovedi 31 maggio alla Dacia Arena: fischio d’inizio atteso alle ore 15.00 per il ritorno dei play out del campionato giovanile. Si deciderà oggi in terra friulana quale sarà il club che dovrà abbandonare il campionato di primavera 1 e incorrere quindi nella prima retrocessione della serie nella sua nuova formula. Il pronostico è ben complicato anche perché nella sfida di andata in casa dei gialloblu si è chiusa con il pareggio per 1-1: Ovviamente i bianconeri sperano di sfruttare appieno il fattore campo, visto che il match verrà giocato pure alla Dacia Arena.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita dei play out tra Udinese e Verona Primavera, attesa oggi alla Dacia Arena, non sarà visibile in diretta tv e non sono giunte informazioni utili anche riguardo un’eventuale diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati ai profili social delle due squadre per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in campo.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VERONA

Per il decisivo match di ritorno dei play out tra Udinese e Verona, appare probabile che il tecnico friulano Giacomin voglia confermare gran parte dell’11 sceso in campo pochi giorni fa. Sarà quindi 4-4-2 il modulo della formazione bianconera primavera, che tra i pali si affiderà a Borsellini, nonostante il giallo rimediato. Davanti in difesa ecco il duo centrale Filipiak e Vasko: toccherà a Ermacora e Donadello occuparsi delle corsie laterali. Per la mediana pochi dubbi: Varesanovic e Samotti saranno titolari al centro: sui lati ecco Paoluzzi (in gol all’andata) e Battistella. Ballottaggi aperti invece in attacco: Djoulou e Garmendia infatti rischiano posto a favore di Bocic e Siverio.

Sarà 4-3-3 il modulo di riferimento del Verona di Porta, dove però ci attendiamo qualche sorpresa in più nella probabile formazione di partenza. Ecco quindi che tra i pali non mancherà Borghetto, come davanti a se il duo formato a Baniya e Kumbulla: ai lati però Cherubin rischia il posto a favore di Righetti, mentre Galazzini appare confermato. Per la mediana pochi dubbi in casa gialloblu: ci sarà Danzi in cabina di regia, con al suo fianco Felipe e Stefanec. Per l’attacco qualche ballottaggio rimane invece aperto: confermati Buxton e Tupta (in gol all’andata), ma Amayah rischia la maglia da titolare a favore di Aloisi.

