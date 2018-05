Video/ Cosenza Sambenedettese (2-1): highlights e gol della partita (Serie C, play off quarti, andata)

Video Cosenza Sambenedettese (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida come andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. Bruzi avanti con Bruccini e Baclet.

31 maggio 2018 Stefano Belli

Video Cosenza Sambenedettese (LaPresse)

Prosegue il buon momento del Cosenza che dopo aver eliminato dai play-off il ben più quotato Trapani, nell'andata dei quarti ha battuto tra le mura amiche del San Vito-Marulla la Sambenedettese per 2 a 1 grazie ai gol di Bruccini e Baclet che consentono ai silani di ipotecare l'accesso alle semifinali. Domenica prossima, al Riviera delle Palme, la compagine di Francesco Moriero tenterà il tutto per tutto per rimanere ancora aggrappato al sogno di tornare in Serie B, ma in questo momento la squadra di Braglia è l'avversario peggiore che si possa incontrare: determinati, aggressivi e in forma, i giocatori del Cosenza non guardano in faccia a nessuno e sono disposti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo. Già nel primo tempo i padroni di casa si sono rivelati migliori degli avversari sul piano del gioco, sbloccando meritatamente la contesa con Bruccini.

INTERVALLO

Nella seconda frazione di gioco gli ospiti reagiscono e pareggiano momentaneamente i conti con Marchi, il Cosenza torna ad attaccare con Baclet che sbaglia una prima volta ma non la seconda. A tre minuti dal novantesimo il numero 16, entrato al posto di Okereke, fa gioire i tifosi sugli spalti firmando quello che potrebbe essere il gol decisivo in chiave qualificazione. Ora agli uomini di Braglia basterà un pareggio (o anche perdere con un solo gol di scarto) per ottenere il passaggio al turno successivo, Sambenedettese obbligata a vincere con almeno due reti di scarto per ribaltare il verdetto dell'andata.

