Video/ Partita del Cuore 2018 (6-3) highlights e gol della partita. La nazionale Cantanti trionfa al Marassi

Video Partita del Cuore 2018 (risultato finale 6-3): highlights e gol del match di beneficenza. La nazionale cantanti trionfa al Marassi contro la formazione del Sorriso.

La nazionale cantanti (da facenook)

Entusiasmo alle stelle a Genova per la Partita del Cuore 2018 che ha coinvolto la Nazionale Cantanti e i Campioni del Sorriso per una serata di solidarietà. Artisti, ex calciatori e personaggi dello spettacolo: oltre 30 mila persone si sono recate al Ferraris per dare il proprio contributo. A fine partita, terminata sul risultato di 6-3 per i cantanti, i conduttori hanno annunciato il raggiungimento di 1,5 milioni di euro di donazioni. L'obiettivo 2 milioni non è ancora sfumato, in quanto il numero solidale risulta ancora attivo. Tanti applausi per gli ex Totti e Cassano, ma anche per Moreno. Il rapper è stato tra i migliori in campo, andando in rete in due occasioni. Lacrime nostalgiche per Fabrizio Frizzi, omaggiato dagli spettatori con un bellissimo striscione ad inizio gara. Le madrine Bebe Vio e Penelope Cruz hanno lanciato messaggi a sostegno della ricerca, così come tutti gli altri protagonisti: da Bruno Conti al comico Ficarra, passando per Luca e Paolo, Clementino, Jack Savoretti, Gasperini, Il Volo, Benji, Rocco Hunt e tanti altri. Per quanto riguarda la partita, aprono le danze i gol di Moreno e Ginoble per i Cantanti. Poi il rapper firma il 3-0, prima dell'eurogol di Pio. Il compagno di avventure Amedeo accorcia fino al 3-2, poi il botta e risposta tra Briga e Ficarra. In mezzo la marcatura di Fede. La chiude Rocco Hunt all'ottantaduesimo. Al triplice fischio bagno di folla per le due nazionali, con l'attore Aldo Baglio gettonatissimo per un selfie.

IL TABELLINO

Nazionale Cantanti - Nazionale del Sorriso (risultato finale 6-3)

MARCATORI Moreno (C) 12', 42', Ginoble (C) 16', Pio (S) 25', Amedeo (S) 27', Fede 28' (C) Briga 47' (C) Ficarra (S RIG.) 55', Rocco Hunt 82' (C)

PARTECIPANTI

Nazionale Cantanti: Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Boosta dei Subsonica, Massimo Morini dei Buio Pesto, Clementino, Benji e Fede, Moreno, Briga, Rocco Hunt, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Lodo e Albi dello Stato Sociale, Riki, Il Volo, Renzo Rubino, Stefano Sorrentino, Bruno Conti, Max Biaggi, Gianni Infantino, Zvonimir Boban, Vincent Candela, Francesco Totti, Antonio Cassano (doppia maglia). Allenatori: Gianni Morandi e Paolo Maldini.

Campioni del Sorriso: Vincent Candela, Paolo Conticini, Luca Bizzarri, Gianni Infantino, Javier Zanetti, Pio e Amedeo, Aldo di Aldo, Giovanni&Giacomo, Jack Savoretti, Antonio Ornano, Salvo Ficarra, Pierluigi Pardo, Cesare Bocci, Andrea Bertolacci, Christian Puggioni, Riki (doppia maglia), Bruno Conti, Attilio Lombardo, Zoro (Diego Bianchi), Mario Fargetta, Paolo Keissisoglu, Nicolas Burdisso, Antonio Cassano (doppia maglia), Luca Onestini, Pucci (Andrea Baccan), Enrique Balbontin, Sandro Giacobbe, Luca Capuano e Angelo Palombo. Allenatori: Massimo Boldi e Teo Teocoli.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LA PARTITA DEL CUORE 2018 (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.