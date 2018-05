Amiens Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Amiens Psg: info streaming video e tv del match, anticipo della 36^ giornata della Ligue 1. Partita già decisa per i parigini, campioni di Francia?.

04 maggio 2018 Michela Colombo

Diretta Amiens Psg (LaPresse)

Amiens Psg, diretta dall’arbitro Ben El Hadj Salem Hakim, è la partita in programma oggi venerdi 4 maggio allo Stade de la Licorne: fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 per questo anticipo della 36^ giornata della Ligue 1. Siamo ormai giunti al terzultimo turno del massimo campionato italiano, ma ormai i giochi sono già stati fatti da tempo: la compagine parigina infatti si è laureata diversi giorni fa come Campione di Francia e a breve incontrerà in finale Las Herbier per disputare anche la Coppa di Francia. La classifica quindi ha poco da dire alla squadra di Emery, ma non per l’Amiens che lotta per un ottimo piazzamento a fine stagione. Numeri alla mano vediamo infatti che i bianconeri al momento registrano solo il 13^ posto in graduatoria con 41 punti, e solo una lunghezza da recuperare su il Djion, appena sopra.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita della Ligue 1 tra Amiens e Psg, attesa alle ore 20.45 sarà visibile in diretta tv sul digitale terrestre di Premium. Appuntamento quindi ai canali di riferimento Premium Sport e Premium Sport HD, con diretta streaming video garantita a tutti gli abbonati tramite l’app Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI AMIENS PSG

Andando a controllare le scelte degli allenatori in vista del match della Ligue 1 è facile immaginare che in casa Amiens si vada verso l’11 tipo del tecnico Christophe Pellissier, il quale però sarà costretto a fare a meno di Gouano, squalificato. Dovrebbe comunque essere il 4-2-3-1 il modulo di partenza dei bianconeri con Gurtner sicuro tra i pali. Di fronte reparto a 4 in difesa con Adenon che avrebbe trovarsi Bodmer al suo fianco al centro: le fasce esterne saranno territorio di Avelar e El Hajjam. Per la mediana spazio al duo Monconduit-Zungu, con Kakuta atteso sulla trequarti. Per l’attacco Manzala pare confermato, ma sia Cornette che Konate rimangono in dubbio: al loro posto ci sarebbe spazio per Traorè. Va comunque ricordato che la panchina a disposizione di Pellissier è ben ampia: i cambi quindi sono più che probabili.

Come al solito per Emery il problema nello stilare la probabile formazione di partenza è che la panchina in mano al tecnico francese (ormai partente) è ben corta. Sarà ancora il 4-3-3 per i parigini che tra i pali non possono fare a meno di Areola. Per la difesa ecco il solito quartetto già visto conto il Buingamp con Kurzawa, Kimpembe, Silva e Alves, anche se Berchiche rimane a disposizione in panchina. Per la mediana dovremmo trovare ancora titolari Motta, Draxler e Lo Celso, ma con Nkunku pronto a disposizione del tecnico. Per l’attacco pochi i dubbi: per il Psg sarà tridente formato da Di Maria, Cavani e Mbappe, con Pastore disponibile nel caos in cui Emery voglia rimescolare le carte in avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente il pronostico è tutto per la compagine parigina, pure in trasferta: secondo le quote date dalla snai nell’1x2 vediamo che la vittoria del Psg è stata quotata a 1.30 contro il più alto 8.50 dato all’Amiens, mentre il pareggio è stato fissato a 5.50.

