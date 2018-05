André Silva, cena Mirabelli-Mendes/ Calciomercato Milan: Monaco sulle tracce del portoghese

André Silva, cena Mirabelli-Mendes: futuro da scrivere per l'attaccante del Milan, poco utilizzato da Gennaro Gattuso e finito nel mirino del Monaco di Jardim

Andrè Silva (LaPresse)

André Silva, cena Mirabelli-Mendes: nel menù il futuro dell’attaccante del Milan. Resta un enigma il destino del portoghese che in questa prima stagione con la casacca rossonera ha deluso le attese. Grande colpo per il reparto avanzato della faraonica campagna acquisti dell’estate 2017, il classe 1995 di Baguim do Monte si è rivelato un clamoroso flop: nonostante l’ottimo inizio in Europa League, con otto reti segnate tra preliminari e fase a gironi, il lusitano ha raccolto solo 904 minuti in Serie A con due gol all’attivo. E sulla sua valutazione pesa decisamente tanto la cifra spesa dal Diavolo per assicurarsi le sue prestazione: 38 milioni di euro versate nelle casse del Porto, un’operazione gestita dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli con l’agente del calciatore, il potentissimo Jorge Mendes. Nelle ultime settimane si è parlato molto dell’interesse di numerosi club esteri nei suoi confronti e ora c’è chi fa sul serio in Ligue 1, Francia…

ANDRE' SILVA, CENA MIRABELLI-MENDES

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ieri sera Massimiliano Mirabelli e Jorge Mendes si sono incontrati a cena: nel menù il futuro del ventiduenne. I tifosi rossoneri, sempre vicini al calciatore, sperano in un finale di stagione di altissimo livello ma difficilmente riuscirà a stupire la dirigenza. Molto dipenderà proprio dalla proprietà del Diavolo, oltre che dai desideri di André Silva. E spunta un dettaglio in più sottolineato dalla Rosea: la presenza al tavolo di un dirigente del Monaco, club di Ligue 1 alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Già seguito in passato dai biancorossi, il portoghese potrebbe tornare d’attualità in casa monegasca. E c’è uno scenario che stuzzica i sostenitori del Milan: Keita Baldè, arrivato nell’estate 2017 dalla Lazio, potrebbe partire già a giugno e il suo profilo fa gola a Massimiliano Mirabelli. Scambio Andrè Silva-Keita in vista? Parola al calciomercato.

© Riproduzione Riservata.