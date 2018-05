Classifica Giro d'Italia 2018/ Maglia rosa e graduatorie: a Tom Dumoulin la crono di Gerusalemme (1^ tappa)

Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa va al belga Tom Dumoulin che si aggiudica la crono di Gerusalemme precedendo Rohan Dennis e Victor Campenaerts (1^ tappa)

Tom Dumoulin, impegnato nella crono (LaPresse)

Tom Dumoulin ricomincia da dove era rimasto e fa sua la prima tappa del Giro d’Italia 2018: il vincitore della scorsa edizione della corsa ciclistica rosa ha infatti messo tutti in riga nel crono-prologo che quest’anno ha visto partire il plotone su due ruote eccezionalmente da Gerusalemme (Israele), conquistando così subito la leadership della graduatoria e di conseguenza la prima maglia rosa della kermesse 2018. Il ciclista olandese (Team Sunweb) ha corso i 9,7 km della prima tappa dell’edizione 101 del Giro in 12’02” (media oraria di 48,3 km) precedendo di 2 secondi l’australiano Rohan Dennis (BMC Racing), il migliore alle spalle del campione del mondo orange; infine, sul gradino più basso del podio, ecco invece il campione europeo Victor Campenaerts (Lotto – Soudal) che solo per qualche centesimo di secondo è stato battuto da Dennis. Alle spalle di questo terzetto, il vuoto: infatti, il quarto migliori riscontro cronometrico in questa tappa israeliana è stato fatto segnare dal portoghese José Gonçalves, staccato di ben 12” da Dumoulin, mentre il suo compagno di squadra della Katusha-Alpecin, l’inglese Alex Dowsett, ha tagliato il traguardo col tempo di 12’28”.

GLI ALTRI BIG DELLA 1^ TAPPA

Per quanto riguarda gli altri nomi più attesi, la prima tappa del Giro d’Italia 2018 ha visto piazzarsi un sorprendente Domenico Pozzovivo (primo anche tra gli atleti nostrani) al decimo posto, staccato però di ben 27” dall’inarrivabile Dumoulin ma comunque di poco peggiore del tedesco Tony Martin, nono con un tempo praticamente identico ma “califfo” della specialità dato che è stato quattro volte campione del mondo proprio nella crono). Giornata storta invece per Chris Froome che, a causa di una caduta patita in mattinata, si è dovuto accontentare solo del 21esimo posto, cedendo così già 37” all’olandese. Un riscontro cronometrico comunque migliore di quello di Fabio Aru, solo 47esimo (ritardo di 50” dalla prima maglia rosa) e di Esteban Chaves (40esimo a 46” da Dumoulin). Attardati, ma era prevedibile, specialmente in un crono-prologo che non era esattamente nelle loro corde, gli altri big della corsa rosa tra cui Thibaut Pinot che contiene i danni e sulla linea del traguardo fa segnare un +33” rispetto al tempo del campione in carica.

LE GRADUATORIE DEL GIRO D'ITALIA 2018

In base a questi risultati, la prima classifica di tappa dell’edizione 2018 del Giro d’Italia assegna 15 punti al vincitore Tom Dumoulin (primatista anche in quella per la maglia ciclamino), seguito da Rohan Dennis con 12 e da Victor Campenaerts a 8. Fuori dal podio, seguono José Gonçalves con 7, Alex Dowsett con 6, Lopez de Armentia Bilbao con 5, Simon Philip Yates con 4, Maximilian Schachmann con 3, Tony Martin con 2 e Domenico Pozzovivo con 1 che, grazie al suo exploit, chiude la top ten e guadagna almeno un punticino nella graduatoria a punti. Infine, per quanto riguarda la classifica generale, detto di quella a tempo e a punti, ora c’è attesa per le prossime tappe quando si possano stilare anche quelle degli scalatori e a squadre.

© Riproduzione Riservata.