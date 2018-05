Diamond League 2018 Doha/ Streaming video e diretta tv: programma e vincitore (oggi 4 maggio 2018)

Diretta Diamond League 2018 Doha: info tv e streaming video, programma e risultati del primo appuntamento in Qatar per l'atletica outdoor nel circuito del Diamante.

04 maggio 2018 Michela Colombo

Andre De Grasse (LaPresse)

La Diamond League torna protagonista e lo farà oggi venerdi 4 maggio con il primo appuntamento del 2018 ovvero la tappa di Doha, in Qatar. Il banco di prova è prestigiosissimo anche perché è con questo appuntamento che si apre di fatto la stagione dell’atletica leggera outdoor. I grandi big sono quindi a sfidarsi e non solo nelle prove valide per il diamante ma anche nelle gare non decisive per le classifiche di specialità, perfette occasioni per tutti gli atleti di mettersi alla prova in vista delle finali clou previste già nei prossimi mesi. E’ tempo quindi di valutare se il lavoro preparatorio fatto nell’inverno darà i suoi frutti o bisognerà correggere il tiro: il Qatar Athletic Super Grand Prix è senza dubbio fondamentale in questo senso. Non dobbiamo poi dimenticare che l’evento è storico: dalla sua prima edizione nel 1997, Doha ci ha messo poco ad entrare nel calendario della Diamond League (nel 2010) e a diventare uno degli appuntamenti più amati anche dagli atleti stessi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PROVA DI DOHA

Tutti gli appassionati di atletica non rimarranno da soli in questa prova a Doha per la Diamond League 2018. Le gare infatti saranno trasmesse in diretta tv a partire dalle ore 18.00 sulla tv satellitare di Sky che seguire le fasi salienti del programma. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD, con diretta streaming video riservata a tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go. Segnaliamo anche le opportunità offerte dal sito ufficiale https://doha.diamonleague.com, dove sarà possibile seguire live i risultati che arrivano dal Qatar.

IL PROGRAMMA

Come è facile immaginare il programma per questo primo banco di prova per l’atletica mondiale è ben fitto e secondo il calendario saranno ben 13 le gare valide per il diamante. La prima prova ufficiale (facendo il conto con il fuso orario tra l’Italia e il Qatar) sarà quindi attesa alle ore 17.10 con il salto con l’asta femminile, mentre a seguire ecco il lancio del disco, dove non sono attese atlete italiane. All ore 17.50 ecco il salto triplo maschile dove il protagonista più atteso è il campionissimo statunitense Christian Taylor: di seguito il salto in alto maschile (senza Gianmarco Tamberi), i 400 m maschili, i 1550 m femminili con Casper Semenya e i 100 femminili, con la giamaicana Elaine Thompson. Proseguendo nel fitto calendario della Diamond League 2018 e tornando alle prove del diamante ecco poi alle 18.50 la gara del giavellotto maschile e dei 400 metri ostacoli per gli uomini con il padrone di casa Abderrahman Samba. Dopo spazio alla finale dei 100 metri ostacoli femminili con ben 5 atlete americane presenti al via. A seguire ecco gli 800m maschili e la prestigiosa gara dei 200 metri uomini, con Andre De Grasse. A chiudere il prestigioso programma della prova di Doha ecco poi la gara del diamante dei 3000 femminile, programmata alle ore 19.45 secondo il fuso italiano.

