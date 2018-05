Donadoni avverte la Juventus/ "Non ci scanseremo: Bologna, è una questione di orgoglio"

Roberto Donadoni avverte la Juventus, tecnico del Bologna ha presentato in conferenza stampa la trasferta in casa dei bianconeri. Il tecnico punta tutto sull'orgoglio dei suoi

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Roberto Donadoni La Presse 2017

Il Bologna si prepara alla difficile trasferta in casa della capolista Juventus che viaggia a vele spiegate verso il settimo titolo di fila. La compagine felsinea si presenterà con tantissimi assenti tra squalificati e infortuni. Assenti Donsah, Dzemaili e Pulgar insieme ai due pilatri difensivi Helander e Gonzalez. In attacco Palacio, Orsolini e Destro non sono in perfette condizioni. Il tecnico dei bolognesi, in conferenza stampa, ha presentato il match contro i bianconeri: "Destro è a disposizione ma non dobbiamo dimenticare che viene da un lungo stop". Si punta tutto sull'orgoglio e sulla voglia di chiudere bene un campionato anonimo: "Vogliamo chiudere bene questo campionato poi vedremo quali ragionamenti fare per il futuro. Di certo a Torino non partiamo sconfitti. Se fosse così non varrebbe nemmeno la pena partire".

BOLOGNA, SQUADRA NON AL TOP

Roberto Donadoni ci tiene a sottolineare che il Bologna contro la Juventus non si scanserà fugando i dubbi sui soliti malpensanti: "Il Bologna non si scanserà. Sappiamo chi andremo ad affrontare e cosa c’è in palio ma sarà un motivo per noi per andare a fare bella figura. Non possiamo pensare di andare a prendere uno più dell’altro: dobbiamo essere bravi ad essere stretti, compatti ed aggressivi per provare a riconquistare palla. Se andiamo a Torino come vittima predestinata non vale nemmeno la pena partire da Bologna. Abbiamo di fronte una grande squadra e questo ci deve stimolare. Chiaro che hanno grandi potenzialità, ma noi dobbiamo mettere il meglio che abbiamo". Al di là di tutto resta la netta differenza di motivazioni tra le due compagini che inciderà tantissimo sul match.

