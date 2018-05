Hector Bellerín, il terzino vegano/ Inglesi contro di lui: "Mangiati una bistecca"

Inglesi contro il terzino vegano, Hector Bellerin, duramente criticato dalla stampa dopo le ultime prestazioni deludenti. Anche gli ex giocatori Alan Brazil e Ally McCoist lo punzecchiano.

Hector Bellerin (lapresse)

Grande amarezza in Inghilterra per il double europeo mancato. Dopo l'esaltante qualificazione alla finale di Champions League da parte del Liverpool, l'Arsenal è stato eliminato dall'Atletico Madrid in Europa League, non riuscendo quindi ad accedere alla fase finale del prestigioso torneo. Tra i giocatori più deludenti dei gunners, nell'ultima partita persa per una rete a zero al Wanda Metropolitano, c'è senza dubbio Héctor Bellerín, finito nel mirino dei giornalisti e degli opinionisti televisivi inglesi. Molto duri gli attacchi degli ex giocatori Alan Brazil e Ally McCoist, che durante una trasmissione calcistica hanno irriso la performance di Hector Bellerin, spiegando a quelli che a loro dire sarebbero i motivi del suo scarso rendimento. Brazil e McCoist hanno alluso abbastanza palesemente alla dieta vegana che Hector Bellerin segue ormai da oltre un anno. "Dovrebbe mangiarsi una bella bistacca - ha commentato Brazili - era un ottimo giocatore ma già è sparito. Non so cosa gli sarà successo, anzi lo so: guardate Diego Costa, pensate che mangia un’insalata “césar” ogni domenica prima di scendere in campo? I vegani non dicono “ciao, come stai?”. La prima cosa che dicono è 'Ciao, sono vegano'".

Bellerin, il terzino vegano che piace alla Juventus

Il terzino vegano dell'Arsenal, Hector Bellerin, è finito al centro delle critiche dopo la deludente prestazione in Europa League che ha visto la sua squadra uscire dalla competizione. Chissà se il calciatore avrà confessato questo particolare anche alla Juventus, che ormai lo segue con convinzione sul mercato. Nei giorni scorsi anche il quotidiano torinese Tuttosport ha parlato del possibile approdo di Hector Bellerin in bianconero. Il laterale è seguito anche da altre società inglesi, ma la Juventus di Marotta conta di affondare il colpo. Secondo i media spagnoli il giocatore abbandonerà sicuramente i Gunners a fine stagione. La separazione con Wenger dovrebbe cambiare parecchi aspetti nella rosa dell'Arsenal. La squadra inglese, infatti, ha intenzione di ripartire con qualche cessione eccellente. Hector Bellerin, il terzino vegano, è tra i giocatori più richiesti. Gli ultimi dissidi con l'ambiente potrebbero quindi portare ad una cessione la prossima estate.







