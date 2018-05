INFORTUNIO HÖWEDES / Altro stop per il tedesco della Juventus: stagione finita?

Infortunio Höwedes, altro stop per il tedesco della Juventus: il centrale di proprietà dello Schalke 04 si ferma per un problema agli adduttori, stagione finita per lui e riscatto in bilico.

04 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Infortunio Höwedes - La Presse

Benedikt Höwedes si è fermato per infortunio e spera di recuperare in vista del Mondiale che affronterà con la maglia della Germania. Nonostante una stagione passata in infermeria infatti difficilmente la Germania deciderà di lasciarlo a casa, sempre se sarà all'altezza della situazione dal punto di vista fisico. Il riscatto da parte dei bianconeri però appare ora davvero molto difficile. La Juventus ha acquistato l'estate scorsa il difensore dallo Schalke 04 in prestito con il diritto di riscatto che si sarebbe trasformato in obbligo solo ed esclusivamente dopo 25 presenze. Il tedesco è sceso in campo appena 3 volte e probabilmente chiuderà qui la stagione. La sensazione è che il club sei volte campione d'Italia deciderà di andare a chiedere al club tedesco la possibilità di prolungare di altri dodici mesi il prestito gratuito. Difficile capire quale sarà la reazione da parte dello Schalke.

STAGIONE FINITA PER IL TEDESCO

La stagione di Benedikt Höwedes si conclude con un infortunio e con appena tre presenze con la maglia della Juventus. Il tedesco era arrivato per prendere l'eredità scomoda lasciata da Leonardo Bonucci, ma alla fine ha passato più tempo in infermeria che sul campo. Un vero peccato perché quando era stato schierato in campo aveva dimostrato anche personalità e grande intelligenza nel giocare il pallone. Inoltre si era rivelato duttile per i bianconeri potendo disimpegnarsi tranquillamente sia da terzino destro che da sinistro oltre che centrale di difesa. L'esperienza e la professionalità avevano stupito anche nel seguire la squadra sempre con grande attenzione, ma i troppo infortuni ne hanno minato l'esperienza in bianconero. Benedikt Höwedes si è procurato un problema agli adduttori che sicuramente lo costringerà a stare fuori per le ultime quattro partite della stagione bianconera.

