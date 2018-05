Il Milan vuole Mandzukic/ Calciomercato, Juventus pronta al sacrificio: scambio con Bonaventura?

Il Milan vuole Mandzukic, calciomercato: rossoneri sulle tracce dell'attaccante croato, Juventus pronta al sacrificio in caso di ritorno di Alvaro Morata

Mario Mandzukic, obiettivo del Milan (LaPresse)

Calciomercato Milan, Mario Mandzukic obiettivo della dirigenza rossonera per la prossima stagione. Il team mercato del Diavolo, guidato dal direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, è alla ricerca di rinforzi di esperienza e la priorità va al reparto avanzato: Nikola Kalinic e Andrè Silva, rispettivamente acquistati da Fiorentina (27 milioni) e Porto (38 milioni), hanno deluso le aspettative e il Milan è pronto a regalare al tecnico Gennaro Gattuso un centravanti di esperienza. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è Mario Mandzukic l’obiettivo numero uno sul taccuino della dirigenza meneghina: arrivato a Torino nell’estate del 2015 per 21 milioni, il croato ha raccolto dieci reti tra Serie A, Champions League Coppa Italia, qualità ed esperienza che sarebbero fondamentali per l’atteso salto di qualità del Diavolo. E il Palmares del calciatore parla chiaro: ventitre trofei vinti in carriera in quattro competizioni di altissimo livello (Italia, Germania, Spagna e Croazia).

MANDZUKIC OBIETTIVO DEL MILAN: LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa pre Milan-Benevento, aveva aperto con entusiasmo all’ipotesi dell’arrivo di Mario Mandzukic: “Se mi piace Mandzukic? A me piacciono tutti i grandi calciatori: Ronaldo, Messi. Io ragiono su concetti piuttosto che sul singolo giocatore”. Restano da considerare le reali valutazioni della Juventus, che in estate potrebbe operare in entrata con un grande colpo: il sogno di Giuseppe Marotta e di Fabio Paratici si chiama Alvaro Morata, già in bianconero dal 2014 al 2016 e desideroso di iniziare una nuova avventura dopo l’esperienza in chiaroscuro in Premier League con il Chelsea di Antonio Conte. Con l’eventuale ritorno di Morata a Torino, la Juventus sembra intenzionata a sacrificare Mandzukic confermando Higuain e Dybala, come sottolinea il Corriere dello Sport. In scadenza il prossimo 30 giugno 2020, il cartellino dell’ex Bayern Monaco è valutato dalla dirigenza juventina 20-25 milioni. E attenzione al clamoroso scenario: la Vecchia Signora ha manifestato interesse nei confronti di Giacomo Bonaventura, in scadenza 2020 con i rossoneri, e non è da escludere uno scambio, con Massimiliano Allegri suo grande estimatore...

