Juventus, Allegri/ "Tagliavento? In Italia ci piace fare un po' commedia"

Juventus, Massimiliano Allegri ha presentato la gara contro il Bologna in conferenza stampa: le parole del tecnico bianconero sul siparietto con Tagliavento dopo la sfida con l'Inter

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Massimiliano Allegri (La Presse)

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha presentato in conferenza stampa il match contro il Bologna che può essere decisivo per chiudere definitivamente il discorso scudetto. L'allenatore livornese non si fida del prossimo avversario e chiede la massima attenzione alla sua compagine. Le dichiarazioni sono state raccolte dal portale corrieredellosport.it: "La Juventus ha fatto 88 punti, più dell'anno scorso. Il campionato è ancora aperto grazie al Napoli che sta facendo un campionato straordinario. Domani dobbiamo vincere per preparare al meglio la Coppa Italia, altrimenti ci incasiniamo di nuovo, contro un Bologna che gioca bene e verrà qua per fare un'impresa e una vittoria storica. Dobbiamo fare tesoro di quello che abbiamo lasciato in passato, soprattutto Crotone. I ragazzi l'hanno capito. Non dobbiamo cadere nell'errore di pensare che sia una partita facile. Domani giocano Dybala e Higuain e loro devono fare i gol per vincere lo scudetto".

LA QUESTIONE TAGLIAVENTO

Massimiliano Allegri, durante la conferenza stampa di presentazione in vista della gara contro il Bologna, ha parlato anche dell'arbitro Tagliavento e della polemica scaturita nel dopo partita: "Il siparietto con Tagliavento? In Italia ci piace fare un po' la commedia e questa settimana è stata una commedia lunga, ma non c'è nulla da dire. Io infastidito? Relativamente... Le immagini hanno confermato un episodio che non esiste". Futuro? "Sono legato alla Juventus e sto bene qui, non c'è nulla da dire. Quello che posso dire è che ora dobbiamo pensare allo scudetto e anche alla Coppa Italia". Il tecnico livornese ha inoltre confermato di spingere per l'utilizzo del Var in europa dopo gli ultimi discussi episodi. Chiusura sul futuro di Dybala: "Paulo è concetrato e vuole dare ancora molto alla Juventus. Ha fatto una grandissima stagione e può arrivare ad essere uno dei top player del calcio mondiale".

