Probabili formazioni / Juventus Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo all'Allianz Stadium per l'anticipo di Serie A. Donadoni senza Dzemaili?.

04 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Juventus Bologna (LaPresse)

Juventus-Bologna è il match previsto domani all’Allianz Stadium e valido come anticipo decisivo della 36^ giornata della Serie A: il fischio d’inizio è già stato programmato per le ore 20.45. Dando un occhio alla classifica vediamo bene che la sfida è delicata per Massimiliano Allegri che a pochi giornate dalla chiusura della stagione, ha ora un vantaggio di 4 punti da giostrare a discapito del Napoli, fermo al secondo gradino. Vittima eccellente in questa corsa allo scudetto potrebbe essere il Bologna di Donadoni, che pure non ha molti più obbiettivi per questo finale di campionato. Andiamo quindi ora a vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus-Bologna.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

L’appuntamento con la diretta tv di Juventus-Bologna è sia sui canali della televisione satellitare a pagamento - su Sky Super Calcio e Sky Sport 1 - che su quelli della pay tv del digitale terrestre - Premium Sport e Premium Sport HD - con la possibilità in entrambi i casi di attivare la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Senza Pjanic, fermato dal giudice sportivo, appare assai probabile che Massimiliano Allegri torni al classico 4-2-3-1 per la probabile formazione della Veccia Signora (a meno di non mettere Bentancur in cabina di regia). Con tale ipotesi dovremmo rivedere Dybala usato sulla trequarti a supporto di Higuain prima punta in attacco: saranno Douglas Costa e Cuadrado a completare il reparto offensivo visto che Mandzukic dovrebbe rimanere in panchina. Pochi i dubbi in mediana: nel reparto a due rimarranno Matuidi e Khedira, visto che l’ex giallorosso sarà comodo in tribuna. In difesa solito reparto a 4 per Allegri e la Juventus: con Chiellini ancora out, dovremmo rivedere Barzagli e Rugani al centro, di fronte a Buffon: Howedes e Alex Sandro completeranno il reparto.

LE SCELTE DI DONADONI

Sarà invece 4-3-3 il modulo di riferito di Donadoni per il suo Bologna, che nella 36^ giornata di Serie A potrebbe dover fare a meno di Dzemaili, che ha riportato alcune noie muscolari contro il Milan pochi giorni fa. Le soluzioni per Donadoni comunque non mancano: in mediana vedremo il terzetto con Poli, Pulgar e Nagy, questo al posto dello svizzero. Per la difesa a 4 posta di fronte a Mirante pochi dubbi per il tecnico rossoblu: Mbaye e Masina sull’esterno con al centro il duo Gonzalez-De Maio, già tutti titolari contro i rossoneri nel turno precedente. A chiudere l’11 del Bologna l’attacco: nel tridente dovrebbero venir confermati Orsolini, Palacio e Verdi, anche se il primo rischia a favore di Di Francesco.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): 1 Buffon; 21 Howedes, 15 Barzagli, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 14 Matuidi; 7 Cuadrado, 10 Dybala, 11 Douglas Costa; 9 Higuain. All. Allegri

BOLOGNA (4-3-3): 83 Mirante; 15 Mbaye, 3 Gonzalez, 6 De Maio, 25 Masina; 16 Poli, 5 Pulgar, 2 Nagy; 8 Orsolini, 24 Palacio, 9 Verdi. All. Donadoni

© Riproduzione Riservata.