Probabili formazioni/ Milan Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 36^ giornata)

Probabili formazioni Milan Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi in campo domani a San Siro per l'anticipo della Serie A. Chi in attacco per i rossoneri?

04 maggio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Verona (LaPresse)

Si accenderà domani allo Stadio San Siro il match per la 36^ giornata di Serie A tra Milan e Verona; fischi d’inizio già fissato alle ore 18.00 per questo delicato anticipo, che potrebbe valere moltissimo sia per i rossoneri come per i gialloblu. I ragazzi di Gattuso dopo tutto sono in lotta per un posto in Europa, e dopo il successo conseguito con il Bologna ora ai rossoneri serve continuità. Servono risposte anche per il Verona di Pecchia che è scivolato al penultimo gradino della classifica della Serie A. La salvezza è ancora matematicamente possibile per l'Hellas ma appare anche ben lontana, specie dopo il KO rimediato contro la Spal. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni della sfida tra Milan e Verona.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME VEDERE IL MATCH

L’appuntamento con la diretta tv di Milan-Verona è sia sui canali della televisione satellitare a pagamento - su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 - che su quelli della pay tv del digitale terrestre - Premium Sport e Premium Sport HD - con la possibilità in entrambi i casi di attivare la diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI GATTUSO

In vista di questa 36^ giornata della Serie A Gattuso dovrebbe ritrovare almeno per la panchina Alessio Romagnoli, ma appare ben difficile che il difensore possa effettivamente scendere in campo contro il Verona domani. Ecco quindi che nel reparto a 4 della probabile formazione dei Milan vedremo ancora Zapata a far coppia con Bonucci al centro del reparto: Rodriguez e Calabria sono quindi confermati sull’esterno, come pure Gigio Donnarumma tra i pali. Novità però son attese in mediana: con Biglia ancora out, il tecnico del Milan potrebbe dare fiducia a Locatelli in cabina di regia dal primi minuti. Con lui i soliti Kessie e Bonaventura, con Jack tornato al gol solo pochi giorni fa. Per l’attacco invece Gattuso potrebbe non risolvere gli antichi dubbi, visto che nessuno dei suoi attaccanti sta segnando molto. Calhanoglu e Suso saranno comunque titolari nel tridente: come prima punta Cutrone pare avere qualche chance in più rispetto a Kalinic e Andrè Silva.

LE SCELTE DI PECCHIA

Per la sfida decisiva a San Siro Pecchia non farà a meno del 4-3-3 messo in campo nelle ultime occasioni, potendo contare sul rientro di Kean (almeno in panchina) oltre che l’assenza di alcun giocatore squalificato. Nella probabile formazione dell’Hellas comunque non mancherà Nicolas in porta con di fronte a sé il classico quartetto con Ferrari e Fares all’esterno, mentre Caracciolo e Vukovic agiranno a centro del reparto. Qualche dubbio in più in mediana invece: Romulo e Valoti paiono sicuri della propria titolarità ma non Calvano, che in cabina di regia rischia a favore di di Zuculini, nonostante la nomea di grande ex. Per l’attacco infine Pecchia dovrebbe assicurare spazio in campo dal primo minuto a Verde, Cerci e Matos: dalla panchina però cerca spazio Petkovic e Souprayen (che farebbe a cambio con Fares, avanzato dalla difesa).

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 17 Zapata, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 73 Locatelli, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. All. Gattuso

VERONA (4-3-3): 1 Nicolas; 28 Ferrari. 12 Caracciolo, 26 Vukovic, 93 Fares; 2 Romulo, 23 Calvano, 27 Valoti; 7 Verde, 10 Cerci, 30 Matos. All. Pecchia

