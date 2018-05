Sarri-Napoli, addio in vista?/ Il Chelsea lo vuole per il dopo Conte: le eventuali cessioni

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Il Napoli, dopo la sconfitta di Firenze con conseguente quasi addio al sogno scudetto, si interroga sul futuro di mister Maurizio Sarri. Il tecnico, ex Empoli, ha una clausola rescissoria di otto milioni di euro che scade il 31 maggio, cifra irrisoria per i top club che sono sulle tracce di un tecnico capace di esprimere un gioco spettacolare fatto di meccanismi quasi perfetti. Dando uno sguardo al futuro di alcune panchine in europa, la compagine più accreditata per convincere Sarri è il Chelsea. Con l'addio sicuro di Antonio Conte, Roman Abramovic vuole puntare su un mister capace di far girare al meglio una compagine ricca di campioni. Logicamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta preparando una proposta valida per trattenere il vero asso della squadra, riuscirà il vulcanico presidente della compagine partenopea a convincere Sarri? L'incontro decisivo, secondo il quotidiano Il Mattino, dovrebbe avvenire dopo il 20 maggio.

LE EVENTUALI CESSIONI CON L'ADDIO DI SARRI

Con l'addio di Maurizio Sarri potrebbero verificarsi varie cessioni nel Napoli visti i tanti calciatori rimasti nel famoso patto per lo scudetto. Jorginho interessa a Liverpool, United e soprattutto Manchester City: il Napoli valuta il centrocampista brasiliano 50 milioni di euro con una possibile plusvalenza di 35 milioni. Dries Mertens ha invece una clausola rescissoria di 28 milioni di euro, con il belga che ha richieste dall'Inghilterra e dalla Cina. Di certo c'è l'addio di Reina, svincolato e passato al Milan, e quello probabile di Maggio anche lui svincolato. Occhio infine a Kalidou Koulibaly, difensore senegalese che ha dimostrato di essere uno dei più forti difensori del campionato italiano. Proprio dall'Inghilterra arrivano voci di una partenza congiunta con Sarri con il senegalese che andrebbe quindi al Chelsea.

