Superga, la tragedia del Grande Torino/ 69 anni dopo Belotti leggerà sulla collina i 31 nomi degli Invincibili

Ricorre oggi il sessantanovesimo anniverarsio della tragedia di Superga in ricordo delle vittime dello schianto aereo che portò via il Torino degli invincibili

04 maggio 2018 Umberto Tessier

Andrea Belotti Torino (La Presse)

Nella giornata di oggi ricorrono esattamente 69 anni dalla tragedia di Superga con il mondo del calcio che si prepara a ricordare e commemorare una squadra che ha fatto la storia del calcio, gli invincibili, vittima dell'incidente aereo sul monte davanti a Torino. In ricordo della tragedia, la FIFA ha proclamato il 4 maggio come Giornata mondiale del gioco del calcio. Ricordiamo il triste accaduto che colpì la compagine granata. Trascorso qualche minuto dopo le 17 del 4 maggio 1949, l'aeroplano che riportava a casa la squadra dalla trasferta di Lisbona, si schiantò alla base della Basilica di Superga, mettendo fine alla vita di 31 viaggiatori tra cui calciatori granata, giornalisti, dirigenti e membri dell'equipaggio. Lo schianto fu attribuito al maltempo che fece perdere la rotta giusta. Una tragedia che colpì l'intero mondo del calcio, quel maledetto giorno portò via una grandissima squadra.

LA GIORNATA DI COMMEMORAZIONE

Riguardo la giornata di commemorazione inizierà per la squadra di Walter Mazzarri con un allenamento a porte chiuse; terminata la seduta tutta la società si recherà sul colle per assistere alla messa delle ore 17, officiata da don Riccardo Robella. Terminata la funzione la delegazione e i tifosi si sposteranno sul retro della basilica, davanti alla lapide che riporta il nome delle vittime della tragedia ed Andrea Belotti, il capitano del Torino, leggerà la lista dei caduti. Tutti i tifosi che non avranno la possibilità di salire al santuario potranno assistere alla commemorazione dal Filadelfia, che aprirà le porte dalle 16.15 alle 20. Al cimitero Monumentale, l'architetto Cappellari, creatore del monumento dedicato agli Invincibili, parleà del monumento della 10 alle 11 e dalle 14:30 alle 15:30. Giornata quindi di grandi emozioni nel ricordo del Grande Torino, una delle formazioni più forti del mondo.

