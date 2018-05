Alba Blaj Galatasaray/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions league, semifinale)

Diretta Alba Blaj Galatasaray: info streaming video e tv della seconda semifinale della Champions League 2018 di volley femminile prevista a Bucarest.

05 maggio 2018 Michela Colombo

La formazione del Galatasaray (da sito ufficiale)

Alba Blaj-Galatasaray è la partita di volley in programma oggi sabato 5 maggio al Sala Polivalentia di Bucarest: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 secondo il fuso italiano (ma saranno le ore 19.00 in Romania). La Champions League di volley femminile torna quindi in campo e lo fa con appuntamento davvero prestigiosissimo, che è la seconda semifinale. Occhi puntati quindi a Bucarest dove la Final Four della massimo competizione del continente è di scena: chi sarà la seconda finalista per il primo gradino del podio domani? Difficile dirlo ora anche se di certo la compagine turca è tra le favorite, vista anche la grande esperienza del suo organico. Non dobbiamo però dimenticare che le padrone di casa e organizzatrici dell’evento finora hanno ben sorpreso, pur avendo solo affrontato la fase a gironi del tabellone.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Come fatto durante tutta questa stagione della Champions League, anche questa attesa seconda semifinale sarà disponibile per tutti gli appassionati in diretta tv su Sky. L’appuntamento quindi sulla piattaforma satellite sarà alle ore 18.00 al canale Sky Sport Plus HD: diretta streaming video ovviamente garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL PERCORSO

In attesa di poter dare il via alla semifinale della Champions League di Bucarest, andiamo a vedere come l’Alba Blaj e il Galatasaray sono arrivate in campo oggi per contendersi l’ultimo posto per la finalissima, che ovviamente avrà luogo domani sera nella capitale rumena. Partiamo dalle padrone di casa che in virtù di tale ruolo, hanno avuto la fortuna di evitare la parte del tabellone dedicata ai play off, e sono passate dalla fase a gironi alla fine four in maniera diretta. Ecco che è proprio nella fase a gruppi che le rumene hanno sorpreso tutti. Partite un po’ da cenerentole, le ragazze di Darko Zakoc, hanno poi trovato il primo posto nel gruppo A con ben 14 punti e battendo club forse più quotati alla viglia come Volero Zurich, Rzeszow e Mulhouse. Importane poi anche il cammino del Galatasaray che invece ha chiuso la fase a gironi con solo il secondo posto alle spalle delle connazionali del Vakifbank nel gruppo D. Quasi pulito poi il percorso delle turche ai play off: qui il Galatasaray ha battuto con fatica il Novara, campione d’Italia 2017.

